En sectores industriales clave como la manufactura, la construcción, la minería y los servicios urbanos, la seguridad y la productividad se enfrentan a un desafío silencioso pero persistente: la contaminación acústica. El ruido excesivo no solo dificulta la comunicación entre equipos de trabajo, sino que también representa una amenaza directa para la salud auditiva de los empleados. Frente a esta problemática, Motorola Solutions lanza el MOTOTRBO R5, una innovadora solución de radiocomunicación digital diseñada para ambientes ruidosos.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a niveles superiores a 85 decibeles durante jornadas prolongadas puede causar daños auditivos irreversibles, como la hipoacusia. A su vez, la Organización Panamericana de la Salud estima que la pérdida auditiva no tratada en la región genera costos por más de 262 millones de dólares anuales. Además del impacto económico, la falta de comunicación clara puede derivar en errores operativos y poner en riesgo la seguridad de los trabajadores.

El nuevo MOTOTRBO R5 responde a esta necesidad crítica mediante el uso de inteligencia artificial integrada para eliminar el ruido de fondo. Su tecnología de supresión inteligente de ruido y control de retroalimentación acústica aísla de forma efectiva la voz del usuario del entorno industrial, permitiendo conversaciones claras incluso en medio de maquinaria pesada o multitudes. Esto convierte al R5 en un aliado estratégico para mantener una operación segura, coordinada y eficiente.

