Las estafas telefónicas y digitales día tras día en Colombia continúan evolucionando y se han convertido en una de las principales amenazas para la seguridad financiera y personal de los ciudadanos. En este contexto, Truecaller, la plataforma global líder en identificación de llamadas y bloqueo de spam, comparte las modalidades de fraude más recientes y una serie de recomendaciones prácticas para evitar ser víctima de robos, estafas telefónicas y engaños digitales durante este 2026.

Modalidades de estafa más frecuentes

1. Estafas telefónicas con suplantación de identidad

Los delincuentes se hacen pasar por bancos, entidades públicas, empresas de mensajería o plataformas digitales, utilizando números falsificados o aparentemente legítimos para generar confianza y obtener información sensible.

2. Fraudes a través de mensajes y llamadas sobre inversiones o criptomonedas

Promesas de altas ganancias, retornos garantizados u “oportunidades únicas” siguen siendo una de las tácticas más comunes, especialmente a través de llamadas, WhatsApp, SMS y correos electrónicos.

3. Phishing y enlaces fraudulentos

Mensajes que imitan comunicaciones oficiales invitan a hacer clic en enlaces falsos para robar contraseñas, datos bancarios o credenciales personales.

4. Estafas telefónicas con urgencia emocional

Llamadas que alertan sobre bloqueos de cuentas, premios inesperados o supuestas emergencias familiares, diseñadas para presionar a la víctima a actuar sin verificar la información.

Recomendaciones clave para evitar ser víctima de estafas

Truecaller recomienda a los usuarios adoptar las siguientes medidas de prevención:

Desconfíe de llamadas y mensajes no solicitados, especialmente si generan urgencia o prometen beneficios inmediatos.





Nunca comparta información personal, bancaria o códigos de verificación por teléfono, mensaje o correo electrónico.





Verifique siempre la identidad del remitente, incluso si el número parece legítimo.





Evite hacer clic en enlaces sospechosos y acceda directamente a los sitios oficiales escribiendo la URL en el navegador.





Active herramientas digitales de protección como Truecaller para la identificación de llamadas de números desconocidos, bloqueo de spam y alertas de fraude.





Implemente medidas de seguridad adicionales, como autenticación de dos factores (2FA) en cuentas digitales.

En un entorno donde las estafas telefónicas y digitales son cada vez más sofisticadas, la información y la prevención siguen siendo las mejores herramientas de protección.

