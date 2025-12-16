En un contexto donde el entorno digital tiene un peso cada vez mayor en la formación de opinión pública, TORO DIGITAL dio a conocer a los ganadores de la tercera edición de los TORO DIGITAL Awards 2025. Este reconocimiento destaca a las personas y organizaciones que lograron incidir de manera significativa en la conversación nacional, utilizando de forma estratégica sus plataformas y canales digitales a lo largo del año.

Durante el proceso de evaluación, TORO DIGITAL realizó un seguimiento detallado al desempeño de figuras públicas, entidades e influenciadores de contenido, aplicando un modelo que integra indicadores cuantitativos como crecimiento, alcance e interacción, junto con un análisis cualitativo centrado en la narrativa, la coherencia estratégica y la innovación en formatos. El estudio cubrió el periodo comprendido entre enero de 2025 y el 15 de diciembre del mismo año, con monitoreo constante en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y X.

De acuerdo con Estefanía de la Ossa, directora de Proyectos de TORO DIGITAL, estos premios buscan visibilizar a quienes han sabido convertir sus espacios digitales en escenarios de participación activa, construcción de relato y movilización ciudadana. En un país donde las redes sociales influyen de manera decisiva en las percepciones colectivas y en el debate público, los galardonados representan referentes clave del ecosistema digital colombiano.

A continuación, los ganadores de los TORO DIGITAL Awards 2025, organizados en bloques que reflejan las principales dimensiones del liderazgo digital en Colombia:

LIDERAZGO POLÍTICO Y PÚBLICO Estrategia Digital en el Ámbito Legislativo

Nadia Blel, por el programa Mi Cunita, fue reconocida por el uso innovador de herramientas digitales para informar, acercar y movilizar a la ciudadanía en torno a temas de salud pública infantil.

Mejor Estrategia Digital del Concejo de Bogotá

Humberto Amín recibió el reconocimiento por una comunicación clara, constante y efectiva, caracterizada por una sólida conexión con la ciudadanía capitalina.

Gobernadores con Presencia Digital Sobresaliente

Cuatro mandatarios departamentales se destacaron por su estrategia, alcance e impacto:

• Yamil Arana, gobernador de Bolívar

• Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia

• Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba

• Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira

Alcaldes con Presencia Digital Sobresaliente

Los líderes locales premiados fueron reconocidos por su capacidad para informar, dialogar y rendir cuentas a través de plataformas digitales:

• Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín

• Dumek Turbay, alcalde de Cartagena

• Hugo Kerguelén, alcalde de Montería

Mejor Estrategia de Visibilización de Gestión Pública

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, fue reconocido por La Luna del Río, una estrategia que consolidó una narrativa creativa, emocional y altamente participativa en torno a proyectos urbanos y culturales de la ciudad.

CONTROL, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL Mejor Ejecución de Control Político en Redes Sociales

Lina Garrido fue reconocida por su labor de veeduría digital, basada en datos, evidencias y un enfoque transparente de vigilancia ciudadana.

Liderazgo Social Digital – Primeras Gestoras

Taliana Vargas, gestora social de la Alcaldía de Cali, se destacó por su capacidad para movilizar comunidades y visibilizar programas sociales desde un enfoque cercano y humano.

CULTURA DIGITAL, CREATIVIDAD E INFLUENCIA

Influenciador con Mayor Impacto Digital en Causas Sociales

Julián Pinilla (El Chico de la Ruana) fue reconocido por impulsar iniciativas comunitarias, visibilizar problemáticas sociales y generar impacto real desde sus plataformas.

Pódcast Digital del Año

Dos producciones fueron premiadas por su narrativa, construcción de comunidad y relevancia en el debate público:

• Vos Podés, de Tatiana Franco

• Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda

Liderazgo Digital del Año (votación abierta nacional)

El creador de contenido Juanda (Humor) fue elegido por el público gracias a su alcance e influencia en múltiples plataformas, con más de 28,1 millones de seguidores en TikTok, 7 millones en Instagram y 2,2 millones en Facebook.

EMPRESAS, GREMIOS Y MARCAS TERRITORIALES

Empresa Líder en Evolución Digital

La Federación Colombiana de Fútbol fue galardonada por su capacidad para crear comunidad, innovar en formatos y dinamizar la conversación nacional en torno al deporte de mayor seguimiento del país.

Gremio Líder en Transformación Digital

Asobancaria, presidida por Jonathan Malagón, se destacó por su liderazgo en procesos de digitalización, pedagogía financiera y comunicación estratégica de alto impacto.

Marca Regional con Mayor Influencia en su Comunidad Digital

La Marca Bolívar, liderada por la Gobernación de Bolívar, fue reconocida por fortalecer la identidad territorial, generar conversación constante y movilizar a su comunidad digital.

CLASIFICACIÓN PRESIDENCIAL DIGITAL 2025

Finalmente, el algoritmo de medición presidencial de TORO DIGITAL identificó a los precandidatos presidenciales con mayor impacto y posicionamiento por plataforma digital:

• TikTok: Santiago Botero

• Instagram: Vicky Dávila

• Facebook: Abelardo de la Espriella

• X: María Fernanda Cabal

Este estudio ofrece una fotografía precisa y detallada del liderazgo digital que hoy define la conversación pública en Colombia (…). Lo digital ya no es un complemento de la gestión pública y social: es uno de sus principales escenarios de impacto y legitimidad”, comenta Estefanía de la Ossa, directora de Proyectos de TORO DIGITAL.