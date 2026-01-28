Aylo, empresa matriz de Pornhub, ha anunciado que a partir del 2 de febrero restringirá su acceso a los usuarios del Reino Unido, alegando que, tras seis meses de cumplimiento con la Ley de Seguridad en Línea del país, no logra su objetivo de proteger a los menores y, por tanto, dejará de participar en el «sistema fallido».

La Ley de seguridad en Línea de Reino Unido se extendió para proveedores de servicio en Internet en julio del pasado año, con lo que comenzó a exigir la implementación de sistemas de verificación de edad de cara a evitar que los niños y adolescentes puedan acceder a contenido pornográfico.

Como resultado, diversas plataformas introdujeron sistemas de verificación de edad en sus servicios para Reino Unido, como es el caso de la red social Bluesky o el sitio web Pornhub. Aunque estas medidas fueron fácilmente eludidas por los usuarios utilizando una VPN o, incluso, otros métodos como el modo foto de Death Stranding.

Ahora, Aylo ha decidido que los usuarios de Reino Unido ya no podrán acceder a las plataformas de las que es propietaria, concretamente Pornhub, YouPorn y Redtube, a partir del próximo lunes 2 de febrero, a no ser que hayan verificado su edad antes de la fecha citada, entonces, conservarán el acceso a través de sus cuentas existentes.

Como ha explicado la compañía en un comunicado, este cese de sus servicios para algunos usuarios británicos se producirá como resultado del mal funcionamiento de la Ley de Seguridad en Línea, dado que «no ha logrado su objetivo de proteger a los menores» y, en su lugar, «ha aumentado la peligrosidad de Internet para menores y adultos» poniendo en peligro la privacidad y los datos personales de los ciudadanos británicos.

Así, en consonancia con otros grupos de interés, académicos e instituciones de políticas públicas, que se contraponen a la norma, Aylo ha decidido dejar de participar «en el sistema fallido» que ha creado esta ley en Reino Unido.

«A partir del 2 de febrero de 2026, nuestra biblioteca de entretenimiento para adultos, cuidadosamente moderada y consensuada, en uno de los sitios para adultos más confiables del mundo, estará restringida», ha explicado LA vicepresidenta de Marca y Comunidad de Aylo, Alex Kekesi, al tiempo que ha denunciado que, en su lugar, «miles de sitios de pornografía irresponsable seguirán siendo fácilmente accesibles».

Sistema que no cumple y compromete los datos

Kekesi también ha matizado que desde Aylo estaban comprometidos con la Ley de Seguridad en Línea porque confiaban en que «un regulador decidido y preparado» como es el caso de Ofcom lograría su «cumplimiento de forma significativa». Sin embargo, tras seis meses de implementación en sus servicios, no pueden «seguir operando dentro de un sistema que no cumple con su promesa de seguridad infantil y ha tenido el impacto contrario», ha sentenciado.

En la práctica, la compañía ha observado que esta norma ha desviado el tráfico a «rincones más oscuros y sin regulación» que exponen contenido peligroso o ilegal, además de poner en peligro la privacidad de los datos de los ciudadanos, preocupaciones que ya compartieron incluyendo datos con el departamento gubernamental autor de la ley y el organismo regulador del Reino Unido.

En lugar de restricciones como las que impone la normativa actual, Aylo ha apuntado a otros métodos enfocados a garantizar el que sea el propio dispositivo el que ofrezca seguridad para los menores, ya sean ‘smartphones’, tabletas u ordenadores.

En este marco, ha hecho referencia a funciones como la recién implementada por Apple en iOS 26.1, que habilita filtros de contenido integrados en el iPhone para limitar el acceso a sitios web para adultos de forma predeterminada en las cuentas de menores existentes.

Esta medida requiere el consentimiento de los padres para desactivarse y no se puede eludir utilizando métodos como las conexiones mediante VPN. Asimismo, tampoco supone un riesgo para la privacidad de los datos de los usuarios. «Animamos a todos los fabricantes de dispositivos a que establezcan esta configuración como predeterminada en todos los dispositivos», ha manifestado Aylo.

Con todo ello, la compañía ha subrayado que mantienen su compromiso de colaborar con el Reino unido, la Comisión Europea y otros socios internacionales para «garantizar que las lecciones aprendidas» orienten la formulación de políticas futuras.

