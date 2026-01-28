Google ha anunciado nuevas protecciones para Android con el objetivo de abarcar más riesgos de seguridad y de mejorar la recuperación para garantizar que solo el dueño legítimo del ‘smartphone’ accede a él.

Las protecciones contra robo de Android se han actualizado para convertir el dispositivo móvil en «un objetivo mucho más difícil para los delincuentes», como ha afirmado Google en un comunicado.

Estas protecciones, construidas sobre las ya existentes, están disponibles para el sistema operativo Android 16 pretende, por un lado, reforzar las medidas de autenticación y, por otro, facilitar la recuperación al dueño legítimo.

Los usuarios pueden ahora establecer desde la configuración de sus dispositivo si activan el bloqueo de autenticación fallida, que bloquea automáticamente la pantalla en caso de registrar varios intentos de autenticación fallidos.

La verificación de identidad incluye ahora todas las aplicaciones que utilizan el aviso biométrico, lo que extiende la protección a las aplicaciones bancarias de terceros y el Administrador de Contraseñas de Google.

Google también ha ajustado el bloqueo de pantalla automático para que el límite máximo de reintentos que admite ya no tenga en cuenta los intentos incorrectos idénticos.

Las novedades para la recuperación se han implementado para el sistema operativo Android 10 y versiones posteriores, e incluyen una nueva pregunta de seguridad opcional que se puede establecer para garantizar que el dueño legítimo es quien realiza el bloqueo en remoto.

Los nuevos usuarios de Android en Brasil, además, tienen activadas por defecto dos funciones: el bloqueo de detección de robo y el bloqueo remoto.

