Los videojuegos más esperados para el 2024

La dominancia del 2023 en materia de videojuegos fue de Hogwarts Legacy, videojuego basado en el universo de la saga literaria de Harry Potter y también se potenciaron las ventas de The Last Of Us gracias a la serie estrenada por HBO Max.

Para el remate del año la gran noticia de la industria fue el tráiler de GTA IV, que llegará hasta 2025. Sin embargo, hay otros títulos muy esperados.

A continuación dejamos una lista de los que serán los lanzamientos de videojuegos más esperados que puedan venir para el 2024.

Top 10

Destiny 2: The Final Shape el 27 de febrero. Earth Defense Force 6 sin fecha. Final Fantasy VII Rebirth el 29 de febrero. Paper Mario: The Thousand-Year Door, sin fecha. Persona 3 Reload el 2 de febrero. Princess Peach Showtime! el 22 de marzo. Skull and Bones el 16 de febrero. Star Wars: Dark Forces (Remaster) el 28 de febrero. Star Wars Outlaws, sin fecha. Suicide Squad: Kill the Justice League el 2 de febrero.

*Foto: SQUAREENIX