El precandidato presidencial Mauricio Lizcano dijo que Colombia no cuenta con la tecnología adecuada para hacerle frente a los grupos armados ilegales y al narcotráfico.

De acuerdo con el exministro de las TIC, Colombia sigue rezagada en sistemas de defensa modernos y según comentó, el país no tiene un escudo antidrones, no cuenta con drones para neutralizar otros drones, ni para atacar a estas estructuras o incluso para fumigar los cultivos de coca.

“Hoy las disidencias de las Farc, por ejemplo, el frente de Carlos Patiño, tienen más tecnología que el Ejército”, aseguró, al denunciar que estos grupos ya superan la capacidad de respuesta en terreno.

El dirigente reiteró que la tecnología debe convertirse en el eje de la estrategia de seguridad nacional: “Estoy convencido de que la tecnología es el elemento habilitador para resolver la seguridad y, al mismo tiempo, para generar más ingresos y empleo”.

Finalmente, hizo un llamado a cerrar de inmediato la brecha tecnológica con coordinación Nación–territorios y soporte técnico permanente, insistiendo en que la política de seguridad debe medirse por resultados y no por cálculos partidistas.