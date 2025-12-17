El Ministerio TIC y Artesanías de Colombia presentaron una alianza estratégica para potenciar este sector gracias a la tecnología. Con esta alianza se logrará cambiar la labor artesanal, acercándola a las tecnologías disruptivas, preservando los saberes ancestrales:

“Hoy iniciamos un proceso de fortalecimiento del saber ancestral y tradicional a través de la tecnología,

comenzando en La Guajira, Chocó y Putumayo, departamentos históricamente afectados por la violencia. Este es el primer paso de una estrategia que nos permitirá llegar a los 32 departamentos de Colombia”, afirmó Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia.

Esta iniciativa buscará dignificar la labor artesanal, preservar los saberes ancestrales y abrir las puertas del comercio digital y los mercados globales.

Arsenio Moya, artesano de la etnia Wounaan, que habita entre Chocó y Valle del Cauca expresó su alegría al hacer parte de la plataforma digital: “Será una herramienta creada para que podamos mostrar y vender nuestros productos a nivel nacional e internacional, sin intermediarios. Esto nos abrirá nuevas oportunidades de comercialización y exportación para nuestras creaciones”.

Nota recomendada: Los ganadores del Premio Toro Digital Awards

Por último, la ministra de las TIC Carina Murcia Yela, señaló que el país debe apostar en mayor medida a una transformación digital que tenga sentido en los territorios: «una tecnología que fortalezca la economía popular, dignifique el trabajo artesanal y abra oportunidades reales para que nuestras artesanas y artesanos lleguen a nuevos mercados sin perder su identidad ni su arraigo cultural».