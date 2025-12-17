Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Ministerio TIC y Artesanías de Colombia presentaron una alianza estratégica para potenciar este sector gracias a la tecnología. Con esta alianza se logrará cambiar la labor artesanal, acercándola a las tecnologías disruptivas, preservando los saberes ancestrales:

“Hoy iniciamos un proceso de fortalecimiento del saber ancestral y tradicional a través de la tecnología,
comenzando en La Guajira, Chocó y Putumayo, departamentos históricamente afectados por la violencia. Este es el primer paso de una estrategia que nos permitirá llegar a los 32 departamentos de Colombia”, afirmó Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia.

Esta iniciativa buscará dignificar la labor artesanal, preservar los saberes ancestrales y abrir las puertas del comercio digital y los mercados globales.

Arsenio Moya, artesano de la etnia Wounaan, que habita entre Chocó y Valle del Cauca expresó su alegría al hacer parte de la plataforma digital: “Será una herramienta creada para que podamos mostrar y vender nuestros productos a nivel nacional e internacional, sin intermediarios. Esto nos abrirá nuevas oportunidades de comercialización y exportación para nuestras creaciones”.

Nota recomendada: Los ganadores del Premio Toro Digital Awards

Por último, la ministra de las TIC Carina Murcia Yela, señaló que el país debe apostar en mayor medida a una transformación digital que tenga sentido en los territorios: «una tecnología que fortalezca la economía popular, dignifique el trabajo artesanal y abra oportunidades reales para que nuestras artesanas y artesanos lleguen a nuevos mercados sin perder su identidad ni su arraigo cultural».

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Capturan en Londres a Zulma Guzmán

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía de Londrés reportó un intento de suicidio en el rio Támesis, cuando el reloj marcaba en Colombia las dos de las madrugada. La mujer que al parecer trató de quitarse la vida es la colombiana Zulma Guzmán, quien es buscada por Interpol por el caso…
Siga leyendo

Efraín Cepeda regresa a la presidencia del Partido Conservador

| Confidencial Noticias | , ,
El directorio Nacional del Partido Conservador eligió al senador Efraín Cepeda para que retome las riendas de la colectividad, tras la renuncia de la senadora Nadia Blel. La decisión se tomó con 21 votos a favor de que Cepeda retome la presidencia del…
Siga leyendo

Comisión Séptima del Senado hunde la reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
La Comisión Séptima del Senado de la República hundió el proyecto de reforma a la salud, iniciativa del Gobierno Nacional. La decisión se dio con 8 votos a favor del hundimiento contra 5 que pedían se diera curso al debate y su posterior aprobación. …
Siga leyendo

Paloma Valencia es la candidata presidencial del uribismo

| Confidencial Noticias | , , ,
El Centro Democrático hizo el anuncio de la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial, respaldada por la militancia del partido, por encima de bancada en el Senado, Paola Holguín y María Fernanda Cabal. El anuncio lo hizo el director del…
Siga leyendo

Procuraduría investiga posible irregularidades en el Fondo Adaptación

| Confidencial Noticias | ,
Ante las versiones de diferentes funcionarios públicos sobre posibles irregularidades en el Fondo Adaptación, la Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria contra funcionarios por determinar de la entidad. El órgano de control…
Siga leyendo