Ergenia, startup colombiana enfocada en infraestructura de carga inteligente para vehículos eléctricos, anunció la puesta en operación de nuevas estaciones de carga en Multiplaza Bogotá, integrando tecnología basada en inteligencia artificial para optimizar la movilidad eléctrica en entornos urbanos de alto tráfico.

Los centros comerciales son puntos de alta permanencia, donde los usuarios están entre una y tres horas, un tiempo ideal para realizar una recarga eléctrica parcial o completa. El tiempo de recarga se integra de manera natural con la experiencia en Multiplaza Bogotá: mientras el vehículo se carga, los usuarios pueden recorrer tiendas, disfrutar de la oferta gastronómica o acceder a espacios de entretenimiento, transformando un momento operativo en una experiencia útil y eficiente.

“En esta primera etapa, Multiplaza contará con estaciones de carga rápida de hasta 120 kW, pensadas para ofrecer recargas eficientes, confiables y adaptadas a todo tipo de vehículos eléctricos. Además, presentamos una renovación tecnológica integral, con una interfaz más moderna, intuitiva y fácil de usar para nuestros usuarios. Diseños de estaciones aún más contemporáneos, alineados con el estilo y carácter distintivo de Ergenia”, afirmó Vicente Lanza, CEO y Fundador de Ergenia.

Los visitantes de Multiplaza Bogotá, a través de la App Ergenia Power-up, podrán localizar las estaciones de carga disponibles dentro del centro comercial, conocer su estado en tiempo real y gestionar la sesión de recarga directamente desde el celular. La aplicación también centraliza funciones clave como el inicio y finalización de la recarga, el seguimiento del consumo energético y la gestión de pagos, lo que elimina procesos manuales y brinda mayor control al usuario.

Además, Ergenia Power-up contribuye a una experiencia más confiable, al optimizar el funcionamiento de las estaciones y reducir fallas o tiempos fuera de servicio. Para el usuario, esto se traduce en mayor previsibilidad, confianza y comodidad, factores clave para la adopción de la movilidad eléctrica.

Desde Multiplaza Bogotá, la llegada de Ergenia refuerza su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible. “Incorporar infraestructura de carga para vehículos eléctricos es parte de nuestra estrategia para ofrecer servicios que respondan a las nuevas necesidades de nuestros visitantes y aportar a una ciudad más limpia y moderna”, señaló Camilo Bohorquez, Gerente de Mercadeo y Comercialización de Multiplaza Bogotá.

