A medida que se acerca el Día de San Valentín, los expertos en ciberseguridad están advirtiendo sobre un sofisticado aumento de estafas románticas habilitadas por IA. En 2026, las tradicionales “banderas rojas”, como la mala gramática o la incapacidad de proporcionar una foto específica, han quedado obsoletas gracias a la IA generativa. Los estafadores ahora utilizan videos deepfake en tiempo real y personas digitales perfectas creadas por IA para manipular a corazones solitarios, lo que provoca enormes pérdidas financieras, además del desamor.

Según Roger Grimes, asesor de CISO en KnowBe4, las estafas románticas han evolucionado hasta convertirse en un negocio completamente habilitado por la inteligencia artificial. Los estafadores ya no solo utilizan fotos robadas; ahora crean identidades falsas completas, personalidades de video en tiempo real en Zoom y WhatsApp, y bots de conversación automatizados que construyen una profunda confianza emocional durante meses.

Principales hallazgos de Grimes sobre el panorama de estafas en 2026:

La muerte de la prueba fotográfica: Los estafadores ahora pueden generar instantáneamente una imagen de sí mismos sosteniendo un periódico específico o estando en un lugar determinado, lo que hace imposible verificar la identidad únicamente a través de medios visuales.

FaceTime con deepfake: Las videollamadas en tiempo real ya no son una garantía de seguridad. Los estafadores utilizan intercambio de rostros en vivo y síntesis de voz con IA para mantener conversaciones completas sin intervención humana.

El efecto celebridad: Cuando los estafadores se hacen pasar por celebridades, las víctimas suelen estar tan emocionalmente involucradas que continúan enviando dinero, incluso llegando a pedir segundas hipotecas o robar a familiares, aun cuando se les presenta evidencia contundente (como que la celebridad está casada o en otro país).

A pesar de las herramientas de alta tecnología, los guiones siguen basándose en viejos desencadenantes psicológicos y clichés. Los estafadores suelen dirigirse a poblaciones mayores que pueden tener más acceso a capital y un mayor sentimiento de soledad o aislamiento. Al dirigirse a mujeres, los estafadores suelen hacerse pasar por viudos exitosos y viajeros que son “escépticos del amor” para despertar simpatía. Al dirigirse a hombres, a menudo se presentan como mujeres jóvenes y atractivas en trabajos humildes que buscan a un “hombre maduro” que las rescate de una vida difícil.

El costo financiero es asombroso. Grimes observa que, para cuando una familia interviene, la víctima promedio de una estafa romántica que ha acudido a él ya ha perdido más de $250,000. La droga de la estafa es tan poderosa que muchas víctimas continúan pagando incluso después de que se les presenta prueba del fraude.

“He demostrado más allá de toda duda que la persona con la que la víctima se comunica no es quien dice ser, y nunca eso ha resultado en que la víctima se detenga”, dice Grimes. “Una vez que están enganchados, es una droga poderosa. No se rinden hasta que la casa se ha perdido, las amistades se han acabado y el dinero se ha agotado. Una víctima me dijo: ‘Sé que es falso, pero es el único que me dice que me ama. Pagaré por escuchar eso.’”

La única señal de alerta que importa

Si la IA puede escribir poesía perfecta y los deepfakes pueden sostener una conversación en video, ¿cómo pueden protegerse los consumidores? Grimes sostiene que debemos ignorar a la persona y enfocarnos completamente en la transacción.

“Es la misma vieja señal de alerta, aunque los estafadores rara vez piden información personal como tarjetas de crédito o datos bancarios, ya que eso podría hacer que la víctima sospeche demasiado”, enfatiza Grimes. “En cambio, logran que la víctima les envíe dinero, a menudo teniendo que instruir sobre cómo enviar dinero rápidamente a nivel internacional, como mediante tarjetas de regalo de tiendas departamentales o criptomonedas. Cualquier solicitud de dinero es altamente sospechosa. Si alguien con quien tienes una relación romántica te pide dinero, ya sea para un boleto de avión, una emergencia médica o una inversión de negocios, hay un 99.99% de probabilidad de que sea una estafa.”

Al acercarnos a la época más romántica del año, el consejo de los expertos es claro: sé escéptico de cualquiera que parezca “demasiado perfecto” y recuerda que, aunque la IA puede simular el amor, su único objetivo real es el beneficio económico.

