Con la reciente aprobación de la reforma laboral en Colombia, la jornada laboral se reduciría 2 horas, pasando en este año de 46 a 44 horas, según lo estipulado en la Ley 2101 de 2021; llegando en 2026 a solo 42 horas, siendo esta reducción progresiva una realidad que reta la productividad de las operaciones logísticas en el país.

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) el sector logístico, representa aproximadamente el 8% del PIB colombiano, mientras que el Ministerio de Transporte asegura que esta industria genera alrededor de 1,6 millones de empleos al año en el país, con actividades caracterizadas por un gran dinamismo y una necesidad operativa ininterrumpida, lo que genera un escenario de adaptación a la medida y diferentes ajustes en la planificación de turnos, contratación, horas extras y otros desafíos asociados al recurso humano, que supone costos adicionales elevados a la operación.

En este sentido, surge la pregunta sobre cuáles son las implicaciones que esto representa para las empresas del sector, sin duda, el primer aspecto a evaluar tiene que ver con el impacto económico hacia las compañías y el país, siendo un desafío que las organizaciones podrían contrarrestar entendiendo esto como un impulso para innovar y optimizar las operaciones del sector logístico, con ayuda de soluciones tecnológicas que permitan encontrar oportunidades rentables, sostenibles y de fácil implementación como respuesta inmediata a lo que puede parecer una limitación.

Así lo explica Juan Angel, Country Manager de Drivin en Colombia, quién asegura que uno de los aliados estratégicos más poderosos en este contexto es la tecnología, en especial los Transportation Management Systems (TMS); ‘‘Un TMS moderno como Drivin, no es solo una herramienta de control de rutas. Es una plataforma inteligente que:

Automatiza tareas operativas críticas

Mejora la planificación y ejecución del transporte

Reduce tiempos muertos y reprocesos

Optimiza el uso de recursos en tiempo real

Brinda trazabilidad y analítica avanzada para una toma de decisiones más ágil

Según Angel, este software permite hacer más en menos tiempo, sin comprometer la calidad del servicio ni la eficiencia operativa, facilitando la labor del talento humano y reduciendo costos, sin embargo, una gestión logística eficaz a través de digitalización, no simplemente reduce costos operativos sino que además mejora la experiencia del cliente, permite tener un mayor control y ofrece un servicio más rápido y confiable.

De acuerdo con cifras de CINTEL, la madurez de transformación digital en las empresas de la industria de transporte y logística en Colombia fue del 39,3% en 2023, lo que denota la importancia que ha cobrado en el sector el aprovechamiento de la tecnología para responder ante desafíos desafíos y coyunturas propias de la legislación colombiana, generando un precedente ante posibles situaciones asociadas a este y otros cambios progresivos en el país.

La transformación digital de la logística ya no es opcional; es el camino hacia la adaptación con éxito a una realidad laboral cambiante, que promueve la competitividad y la construcción de organizaciones más sostenibles, ayudando a repensar procesos apoyados en la tecnología como catalizador de valor, finaliza el Country Manager de Drivin.