La inteligencia artificial avanza a un ritmo acelerado, lo que abre oportunidades y riesgos sin precedentes para usuarios y empresas. Tecnologías que hasta hace poco parecían propias de la ciencia ficción hoy están al alcance de los ciberdelincuentes, que ya las utilizan para manipular, engañar y llevar a cabo ciberataques cada vez más sofisticados. En este contexto de innovación acelerada y amenazas emergentes, dos expertos en ciberseguridad de Akamai comparten sus predicciones para 2026 y anticipan los principales desafíos que marcarán la confianza, la seguridad y la estabilidad del entorno digital el próximo año.

Predicciones sobre seguridad e IA para 2026, según Jairo Parra, experto en ciberseguridad de Akamai Latinoamérica

Los modelos de IA darán lugar a una nueva generación de ciberataques: en 2026, los grandes modelos de lenguaje (LLM) dejarán de ser exclusivamente herramientas defensivas o de productividad para convertirse también en el origen de nuevas amenazas. Los atacantes explotarán las vulnerabilidades propias de estos modelos, como la inyección de instrucciones, la contaminación de los datos de entrenamiento o la manipulación de las fuentes externas conectadas a la IA. Estas técnicas permitirán alterar el comportamiento de los sistemas sin necesidad de comprometer el software tradicional, lo que dificultará su detección mediante los mecanismos de seguridad actuales. En este contexto, garantizar la integridad, trazabilidad y seguridad de todo el ciclo de vida de los modelos, desde el entrenamiento hasta el despliegue y la actualización, será una prioridad crítica para las organizaciones.

Predicciones sobre IA para 2026, según Bobby Blumofe, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Akamai

Los deepfakes de vídeo en tiempo real desestabilizarán la confianza: durante años, los ciberdelincuentes han utilizado la clonación de voz en tiempo real para engañar a las personas y obtener dinero o información sensible. El vídeo ha sido más difícil de conseguir, ya que requiere un intercambio instantáneo de rostros y una sincronización labial con casi ningún retraso, un reto computacional que ha mantenido a raya las estafas en tiempo real hasta ahora. Pero esa barrera no durará mucho. En 2026, los ciberdelincuentes presentarán los primeros vídeos deepfake en tiempo real realmente convincentes, lo suficientemente buenos como para engañar no solo a espectadores casuales, sino también a profesionales expertos en tecnología. Lo que antes se difundía como estafas “offline” en redes sociales saltará a las interacciones en vivo. Que algo se vea en directo, ya sea una reunión de Zoom, un vídeo corto en redes sociales o incluso una entrevista en televisión, no significará que sea real, lo que dará lugar a un nuevo ajuste de cuentas con la confianza en la era digital.

De cara a 2026, estas predicciones reflejan que la evolución de la inteligencia artificial no solo transformará la innovación digital, sino también la forma en que entendemos y gestionamos la seguridad. Para las organizaciones y los usuarios, anticiparse a estos riesgos será fundamental para proteger la confianza, la continuidad del negocio y la estabilidad del ecosistema digital en un contexto cada vez más complejo y cambiante.

