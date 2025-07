Recibir un celular Smartphone nuevo que bien podría para activar sim Movistar puede ser emocionante, pero también un desafío si no se tienen conocimientos previos sobre su uso adecuado. Desde conectarse a una red Wi-Fi hasta saber qué aplicaciones descargar, existen varios pasos esenciales que deben seguirse para garantizar no solo el buen funcionamiento del dispositivo, sino también la protección de la información personal del usuario. En esta guía, te explicamos paso a paso cómo configurar correctamente tu nuevo teléfono, qué cuidados debes tener y cuáles son las aplicaciones básicas que no pueden faltar, todo mientras se evita el riesgo de virus y software malicioso.

Primeros pasos: encendido y configuración inicial

Al encender por primera vez un smartphone nuevo, ya sea Android o iPhone, el sistema operativo te guiará a través de una configuración inicial. Este proceso incluye la elección del idioma, la región, la conexión a una red Wi-Fi, y la sincronización con una cuenta de Google (para Android) o Apple ID (para iPhone).

Conectarse a una red Wi-Fi es clave. Esto no solo permite ahorrar datos móviles, sino también facilita la descarga de actualizaciones del sistema y aplicaciones. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Dirígete a Configuración o Ajustes. Selecciona la opción Wi-Fi o Redes. Activa el Wi-Fi si está desactivado. Selecciona tu red doméstica o la red pública de confianza. Introduce la contraseña correspondiente y confirma.

Se recomienda conectarse siempre a redes Wi-Fi seguras y evitar redes públicas abiertas, ya que estas suelen ser un punto de entrada para ciberataques o robo de datos.

Cuidados básicos para prolongar la vida útil del smartphone

Los teléfonos inteligentes son herramientas poderosas pero delicadas. Aquí algunos consejos fundamentales para su mantenimiento y cuidado:

Protección física: Usa una funda resistente y un protector de pantalla de vidrio templado para evitar daños por caídas o rayones.

Batería: No es necesario cargar la batería hasta el 100% todo el tiempo. De hecho, mantenerla entre un 20% y 80% de carga puede alargar su vida útil. También se recomienda evitar exponer el dispositivo a temperaturas extremas.

Actualizaciones del sistema: Mantén siempre actualizado el sistema operativo y las aplicaciones. Las actualizaciones suelen incluir mejoras de seguridad y correcciones de errores importantes.

Evita la humedad y el polvo: Aunque algunos smartphones actuales son resistentes al agua, es mejor prevenir su exposición directa a líquidos. Limpia el equipo con un paño seco de microfibra regularmente.

Aplicaciones esenciales: solo lo necesario y desde fuentes confiables

Una vez conectado a internet, el siguiente paso es instalar las aplicaciones que se utilizarán a diario. No obstante, es vital descargarlas únicamente desde tiendas oficiales: Google Play Store (Android) o App Store (iOS). Estas plataformas realizan controles de seguridad para evitar la distribución de software malicioso.

Aplicaciones básicas recomendadas:

WhatsApp o Telegram: Para mensajería instantánea y llamadas. Google Maps o Waze: Navegación GPS y localización. Google Chrome o Safari: Navegadores web confiables. Gmail o Outlook: Para la gestión de correo electrónico. YouTube o Spotify: Entretenimiento multimedia. Google Drive o Dropbox: Almacenamiento en la nube para respaldar archivos.

Aplicación del banco o billetera digital: Para manejar tus finanzas, pero solo si provienen del desarrollador oficial del banco.

Evita instalar aplicaciones de sitios web desconocidos o mediante archivos APK de fuentes no oficiales. Estas prácticas son una puerta de entrada para malware, ransomware o spyware, los cuales pueden robar tus datos personales o incluso controlar tu dispositivo de manera remota.

Seguridad y privacidad: no bajes la guardia

Uno de los errores más comunes en nuevos usuarios es confiar en exceso en que su dispositivo “ya viene protegido”. Aunque los sistemas operativos modernos tienen buenas medidas de seguridad, el comportamiento del usuario sigue siendo clave.

Aquí algunas prácticas de seguridad digital:

Activa la autenticación biométrica (huella digital o reconocimiento facial) si está disponible. Es una forma segura y rápida de acceder al teléfono.

Configura un PIN o patrón de desbloqueo robusto. Evita usar combinaciones obvias como 1234 o 0000.

Instala un antivirus confiable si usas Android. Aunque no es siempre necesario, puede ser útil para usuarios inexpertos.

No abras enlaces sospechosos ni brindes información personal a través de mensajes o correos electrónicos no verificados.

Desactiva el Bluetooth y la localización cuando no se estén utilizando, ya que estas funciones pueden ser utilizadas por atacantes para rastrear o acceder al dispositivo.