Programación y seguridad de la información: dos claves del emprendimiento digital moderno

¿Montar un negocio sin entender cómo funcionan los sistemas digitales? Hoy en día, suena casi como querer abrir una panadería sin saber encender el horno.

En la era digital, los negocios no solo necesitan buenas ideas, también requieren estructuras tecnológicas sólidas, eficientes y seguras. Y ahí es donde dos áreas cobran cada vez más protagonismo: la programación y la seguridad de la información.

Para quienes están empezando un emprendimiento o quieren escalar el que ya tienen, estudiar programación se ha vuelto una decisión estratégica. Saber programar no es solo cosa de hackers o ingenieros con gafas gruesas y muchas pantallas.

Hoy, es una habilidad transversal que permite automatizar procesos, crear plataformas, entender cómo funcionan las herramientas digitales que usamos a diario y, sobre todo, resolver problemas de negocio de forma práctica.

En un mundo donde todo pasa por una aplicación o una interfaz digital, saber programar es entender cómo se construye la base del entorno en el que operan los negocios. Desde páginas web hasta sistemas de inventario, desde automatización de emails hasta aplicaciones móviles: todo tiene código detrás.

Aprender a leerlo, escribirlo o al menos entenderlo, abre puertas que van más allá del desarrollo puro.

Existen programas técnicos como el que ofrece Polisura que permiten estudiar programación de forma virtual, a tu ritmo, y con enfoque práctico. Ideal para quienes quieren lanzar un emprendimiento digital o mejorar uno existente sin depender siempre de terceros para hacer ajustes o escalar soluciones.

Además, la formación técnica en software brinda una visión lógica y estructurada que ayuda a tomar mejores decisiones incluso fuera del mundo del código. Porque programar también enseña a pensar: de forma ordenada, eficiente y resolutiva.

Ahora bien, de nada sirve tener una gran herramienta tecnológica si está expuesta a vulnerabilidades. Cada semana vemos noticias de filtraciones de datos, fraudes electrónicos o empresas que colapsan por no haber implementado buenas prácticas de ciberseguridad. Y no, no son solo las grandes empresas: los pequeños negocios también son blanco fácil cuando no protegen bien su información.

Por eso, cada vez más profesionales se están formando con herramientas como el curso ISO 27001, un programa que permite entender y aplicar los estándares internacionales en gestión de la seguridad de la información.

Este tipo de formación es ideal para emprendedores que manejan bases de datos de clientes, ventas en línea, información sensible o simplemente quieren garantizar la continuidad de su negocio ante cualquier amenaza digital.

Formarse en desarrollo de software y en gestión de la seguridad de la información no solo mejora tu perfil profesional, sino que también transforma tu emprendimiento. Por ejemplo, puedes desarrollar tu propia plataforma de ventas o servicios y, al mismo tiempo, asegurar que la información de tus clientes esté bien resguardada.

En un entorno donde la confianza lo es todo (sobre todo cuando se trata de pagos digitales, bases de datos y procesos automatizados), contar con conocimientos en ambas áreas puede marcar una diferencia enorme.

Además, este tipo de habilidades tienen una demanda altísima en el mercado laboral y freelance. Muchos emprendedores comienzan creando soluciones para su propio negocio… y terminan vendiendo esas soluciones a otros.

Sí, y no necesitas un título universitario ni pasar años en una carrera larga. Con formaciones técnicas bien estructuradas, como las que ofrecen instituciones como Polisura y el Politécnico Intercontinental, puedes adquirir competencias prácticas en pocos meses, desde casa y sin invertir fortunas.

Lo importante es tener claro que el conocimiento técnico ya no es opcional si quieres emprender de forma competitiva en el mundo digital. Estudiar programación y formarte en normas como la ISO 27001 te posiciona no solo como emprendedor, sino como un profesional consciente de los riesgos y oportunidades del entorno actual.