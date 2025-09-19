Ir al contenido principal

La senadora del Partido Cambio Radical, Ana María Castañeda, acompañada de los congresistas Alfredo Deluque, Soledad Tamayo, Julio Elías Vidal, Guido Echeverry, Carlos Guevara y Carlos Julio González, radicaron el Proyecto de Ley de Educación Digital, una propuesta que moderniza la asignatura de Tecnología e Informática.

La iniciativa responde a un rezago histórico en el sistema educativo colombiano. Hoy, el 79,8% de las instituciones rurales no tiene internet, el 18% carece de energía eléctrica y la enseñanza de Tecnología sigue centrada en ofimática básica, lo que limita la preparación de los estudiantes frente a las competencias del siglo XXI.

El proyecto establece la actualización periódica del currículo cada tres años, la formación obligatoria de docentes en competencias digitales, la dotación de infraestructura tecnológica priorizando zonas rurales e indígenas, y el reconocimiento de la educación digital como parte del derecho fundamental a una educación de calidad. También crea la Comisión Nacional y el Observatorio de Educación Digital, encargados de hacer seguimiento a su implementación y resultados.

“La educación digital ya no es un lujo, es una necesidad. Con esta ley queremos que nuestros niños y jóvenes no sólo sean consumidores de tecnología, sino que cuenten con la formación para ser creadores, críticos e innovadores capaces de competir en la revolución digital. Colombia no puede permitirse un analfabetismo tecnológico que condene a las próximas generaciones a la exclusión social y laboral”, señaló la senadora Ana María Castañeda, autora del proyecto.

De aprobarse, la Ley de Educación Digital permitirá que los estudiantes colombianos reciban formación en programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital, cerrando brechas de género, sociales y territoriales.

