La concejal Sandra Forero Ramírez, otorgó la Orden Civil al Mérito “José Acevedo y Gómez”, en el Grado Gran Cruz, a la emprendedora colombiana Valentina Agudelo Vargas, fundadora de Salva Health y desarrolladora del dispositivo de detección temprana del cáncer de mama, Julieta.

Julieta es un dispositivo portátil y no invasivo que, mediante sensores térmicos e inteligencia artificial, permite identificar de forma temprana posibles signos de cáncer de mama, ampliando el acceso a diagnósticos oportunos y de calidad para mujeres en Colombia y en distintos países del mundo.

“Reconocer a Valentina Agudelo es reconocer a una mujer pionera y visionaria, que entendió que la innovación debe estar al servicio de la vida y de transformar realidades. Con Julieta, Valentina demuestra que desde Colombia se pueden crear soluciones que hacen posible un mundo mejor, acercando la salud de calidad a miles de mujeres y salvando vidas”, afirmó la concejal Forero.