El fabricante de instrumentos musicales Roland ha lanzado Go:Mixer Studio, su nuevo mezclador de sonido portátil, diseñado para músicos profesionales y creadores de contenido.

En una nota de prensa, la compañía ha destacado que el diseño ultracompacto del Go:Mixer Studio permite realizar grabaciones desde cualquier lugar, agilizando así la creación de contenidos.

Además, la compatibilidad con resoluciones de hasta 24 bits/192 kHz hace posible grabar fuentes multicanal con una calidad propia de un estudio. Por otra parte, sus 16 memorias de escena facilitan que los usuarios puedan guardar sus configuraciones.

Este nuevo modelo permite grabar varios instrumentos a la vez con sus doce canales de entrada y seis de salida. Dispone de dos entradas con conectores XLR para captar voces e instrumentos acústicos, una entrada para guitarra o bajo, entradas de línea en formato ‘jack’, y una entrada AUX TRRS para dispositivos móviles. Cada entrada de audio también tiene un ecualizador y un compresor exclusivos para ese canal.

El dispositivo también permite monitorizar el sonido de diferentes maneras y cuenta con dos salidas de un cuarto de pulgada para conectar altavoces de estudio.

El Go:Mixer Studio permite a los usuarios controlarlo desde un ordenador Windows o Mac o a través una aplicación para iOS, por lo que se puede grabar y editar directamente desde un iPhone o iPad. «Es el accesorio definitivo para los creadores exigentes que usen dispositivos iOS, ya que ofrece una forma práctica de grabar sonido multicanal digno de ese vídeo», ha explicado Roland.

Además, este nuevo mezclador incluye una serie de efectos integrados para pulir los sonidos sin recurrir a equipos externos. Entre los efectos se encuentran un ecualizador de tres bandas, además de compresor y ‘reverb’ modelados a partir de procesadores de estudio de gama alta.

El modelo Go:Mixer Studio ya está a la venta por un precio de 299 dólares.

Europa Press

