Tecnología y entretenimiento: Cómo PlayStation y Xbox transformaron el gaming para siempre

En el apasionante mundo de los videojuegos han surgido una casi innumerable cantidad de consolas, con muchas de ellas rediseñando los parámetros al innovar mediante avances tecnológicos que parecían imposibles para la época. En un principio todo era infinitamente más rudimentario que ahora, por lo cual valorar la tecnología actual resulta particularmente importante porque, por ejemplo, no siempre estuvo la opción de descargar títulos por internet.

Actualmente los equipos que lideran el mercado de las consolas de sobremesa son: PlayStation 5, 4 y Xbox X/S. La primera fue lanzada en el año 2020, asombrando al planeta mediante su potencia y velocidad. Entre las tantas características que detallaremos más adelante, incluye un disco SSD ultrarrápido, lo que garantiza el veloz acceso a los títulos más demandantes.

Por el lado de Xbox, lanzaron las series X y S con el fin de competir de igual a igual con el caballo de batalla de Sony. La X puede correr juegos a 4K y 120 FPS, mientras que la S es más accesible y funciona como excelente dispositivo de entrada a este apasionante mundo interactivo.

Es clave destacar que no estamos hablando únicamente de plataformas de videojuegos, sino que, para la mayoría, equipos como la Play 4, 5 y Xbox son verdaderos portales hacia experiencias que trascienden la imaginación. Sus gráficos asombrosos permiten la abstracción total de la realidad y el disfrute de muchas horas de ocio.

Historia y evolución de las consolas de sobremesa más populares

PlayStation

Antes de la llegada de la PlayStation 4 y 5 hubo un recorrido previo que Sony tuvo que pasar, algo que lograron con enormes resultados. La compañía japonesa es uno de los pilares en el mundo gamer, ya que fueron capaces de revolucionar por completo la manera de jugar. Con cada lanzamiento modificaron el panorama, dando lugar a gráficos emocionantes, sonido fiel y videojuegos inolvidables.

PlayStation (1994)

La primera PlayStation vio la luz en el año 1994, siendo un enorme éxito superando a los competidores más fuertes del momento como Sega Saturn y Nintendo 64. La predecesora de la PlayStation 5 y todo el resto incluyó la utilización de CD-ROM para videojuegos, permitiendo una mejor capacidad de almacenamiento y la posibilidad de disfrutar de títulos más avanzados si comparamos con los cartuchos empleados por la competencia.

PlayStation 2 (2000)

Esta es, según muchos, la mejor consola de todos los tiempos. Fue lanzada en el año 2000, siendo un verdadero hito en la historia del gaming a partir de sus características y cantidad/calidad de los títulos. Integró reproductor de DVD, siendo un dispositivo multimedia muy completo por aquel entonces.

Se convirtió en la más vendida de la historia, superando con creces a su rival directo llamado Xbox 360. Entre los títulos icónicos están los GTA y Metal Gear Solid 3.

PlayStation 3 (2006)

Por el lado de la antecesora de PS4, la 3 incluía formato Blu-Ray, permitiendo una calidad de video y sonido de muy alta definición. Además fue el primer equipo de Sony en contar con servicios en línea, como PlayStation Network. Se podía jugar online de manera gratuita, y era posible descargarlos digitalmente.

PlayStation 4 (2013)

Con respecto a la PlayStation 4, mejoró notablemente todo lo que se veía en términos de gráficos, tiempos de carga y jugabilidad. También se encargó de innovar mediante la inclusión de nuevas características de corte social, como compartir capturas de pantalla y grabar fragmentos extensos desde la consola.

Si bien es cierto que el PS4 precio no es del todo económico, permite el disfrute de títulos exclusivos icónicos como The Last of Us II y God of War. De hecho, la cuenta de YouTube sobre tecnología @JunglaModerna afirma que en pleno 2023 es una gran compra por “su precio económico, potencia, cantidad de apps multimedia, amplia variedad de juegos, y la comunidad activa y su soporte hasta 2025”.

PlayStation 5 (2020)

La última integrante de la extensa familia PlayStation recibe el nombre de PS5, siendo la más moderna y tecnológica del mercado. Entre los avances, está el trazado de rayos que hace aún más realistas los gráficos, su unidad de estado sólido que hace inexistentes los tiempos de carga, y el joystick DualSense de retroalimentación háptica que encarece levemente el PlayStation 5 precio pero lleva la experiencia al siguiente nivel.

En sus comienzos era difícil encontrar una Sony PlayStation 5 tiendas por su alta demanda, pero hoy en día es posible hallarla en casi cualquier tienda que comercialice artículos electrónicos.

Xbox

Esta es la gama de consolas lanzada por Microsoft, que actualmente tiene a la Xbox Series X y S como las últimas de su generación. Compite constantemente con PlayStation por ver cuál es la más vendida y la que mejores experiencias brinda a los usuarios, siendo los dos titanes de la industria.

Xbox (2001)

La primera Xbox vio la luz en el año 2001, y ya por aquel entonces destacaba por su potencia a pesar de haber sido opacada por el impresionante éxito de la PlayStation. Aunque en esa época la tecnología estaba mucho menos avanzada que ahora, ya existía Xbox Live, permitiendo que los jugadores compitan en línea y descarguen contenido extra para los títulos.

Xbox 360 (2005)

En cuanto a la Xbox 360, esta se convirtió en el primer gran éxito para la firma liderada por Bill Gates. Integró el concepto de logros y contó con una biblioteca repleta de títulos. Además de eso, fue la primera en ofrecer servicios de streaming como Netflix, lo que amplió notablemente las posibilidades de entretenimiento.

Xbox One (2013)

La Xbox One destacó por su enfoque como centro completo de multimedia, lo que facilitaba la vida del usuario al poder navegar entre videojuegos, la televisión y aplicaciones de ocio. Sumado a eso, incluyó la función de juego en la nube mediante el famoso y aún vigente Xbox Game Pass, que consiste en una suscripción mensual que permite acceder a una amplia biblioteca de videojuegos.

Xbox Series X/S (2020)

Las consolas Xbox Series S y X son las últimas integrantes de esta exitosa familia de Microsoft. Con respecto a la S, es un terminal de menor valor y compacto que ofrece una grata experiencia gamer a pesar de no ser tan tecnológica como la X, que es capaz de correr títulos a 4K y utilizar el sistema de Ray Tracing capaz de aumentar el realismo en cada fotograma.

Algunos de los mejores juegos exclusivos

Los exclusivos son una parte clave de una consola ya que puede ser el motivo por el cual ciertas personas la elijan por encima de la competencia. Por ese motivo es que existe una lucha incesante entre las compañías por ver cuál ofrece mejores títulos, pues comprenden que pueden ser un factor clave en la decisión de compra.

PlayStation 4

The Last of Us Part II : Una verdadera obra de arte en cuanto a narrativa y jugabilidad se refiere. Este exclusivo de Play 4 desarrollado por Naughty Dog cuenta la emotiva historia de una niña y un hombre que deben hacer frente a un mundo postapocalíptico.

: Una verdadera obra de arte en cuanto a narrativa y jugabilidad se refiere. Este exclusivo de desarrollado por Naughty Dog cuenta la emotiva historia de una niña y un hombre que deben hacer frente a un mundo postapocalíptico. God of War : Otro de los motivos por el que tantos compraron su PS4 es la posibilidad de descargar la furia de Kratos ante una gran cantidad de enemigos y jefes.

: Otro de los motivos por el que tantos compraron su es la posibilidad de descargar la furia de Kratos ante una gran cantidad de enemigos y jefes. Spider-Man: La saga Spider-Man volvió a la vida gracias al esfuerzo de la desarrolladora Insomniac Games, que ofreció una historia original y emocionante junto a mecánicas que hacen que el jugador sienta libertad total al balancearse por la ciudad de New York.

PlayStation 5

Demon’s Souls : Demon’s Souls es un remake del clásico título desarrollado por FromSoftware. Enseña rápidamente todo el poderío gráfico de la consola de Sony, algo que justifica el PlayStation 5 precio Colombia gracias a una experiencia de juego tan desafiante como gratificante.

: Demon’s Souls es un remake del clásico título desarrollado por FromSoftware. Enseña rápidamente todo el poderío gráfico de la consola de Sony, algo que justifica el gracias a una experiencia de juego tan desafiante como gratificante. Ratchet & Clank: Rift Apart : Este título de plataformas es otro de los motivos por el que adquirir una PlayStation 5 Colombia , ya que en cuestión de segundos es posible viajar entre dimensiones a partir del disco SSD súper veloz. Tanto los gráficos como las mecánicas son muy atractivas.

: Este título de plataformas es otro de los motivos por el que adquirir una , ya que en cuestión de segundos es posible viajar entre dimensiones a partir del disco SSD súper veloz. Tanto los gráficos como las mecánicas son muy atractivas. Marvel’s Spider-Man 2: Este título disponible en todas las Sony PlayStation 5 tiendas trae de vuelta a Peter Parker y Miles Morales, con Venom como unas de las principales estrellas. Incluye nuevos trajes, villanos, y desafíos.

Xbox One y Xbox Series X/S

Halo Infinite : Uno de los títulos más aclamados de la Xbox One es Halo Infinite, puesto que Halo es, con diferencia, una de las sagas más populares de todo el ecosistema Xbox.

: Uno de los títulos más aclamados de la es Halo Infinite, puesto que Halo es, con diferencia, una de las sagas más populares de todo el ecosistema Xbox. Forza Horizon 5: El Forza Horizon 5 se aprecia mucho mejor en una Xbox Series X, pudiendo disfrutar al máximo de este título de carreras de mundo abierto que ofrece paisajes hermosos y circuitos desafiantes.

Es fundamental saber que estas son sólo algunas de las tantas opciones disponibles, ya que tanto PlayStation 4 y 5 como Xbox One y Xbox Series S y X ofrecen una gran cantidad de entregas que difieren en género y estilo, dando alternativas para todo tipo de preferencias.

Experiencia de juego en cada consola reciente

La experiencia obtenida depende de varias cosas, siendo el hardware y software dos de los puntos más importantes. Además de ello, también hay que considerar otros aspectos que justifican el PS4, Xbox y PlayStation 5 precio, como la cantidad/calidad de servicios en línea y títulos exclusivos.

PlayStation 4

Si crees que el PlayStation 4 precio es elevado, debes saber que esta consola ofrece un salto de calidad muy importante con respecto a las generaciones anteriores, dando gráficos bastante parecidos a la PS5. El rendimiento es muy sólido en la mayoría de los títulos, que suelen ejecutarse a 1080p y 30/60 FPS por segundo.

Otra de las cosas que hacen razonable el PS4 precio es su amplio catálogo, pudiendo acceder a una gran cantidad de títulos exclusivos y multiplataformas que van desde narrativas apasionantes hasta entregas de rol, shooters, deportes, y mucho más.

Algo que encarece el PlayStation 4 precio general es su servicio de gaming en línea llamado PlayStation Network (PSN), que desde esta consola empezó a ser de pago siendo que en la PS3 era gratuito. Permite la conexión multijugador y el acceso a PlayStation Plus que mensualmente obsequia títulos AAA y descuentos exclusivos.

PlayStation 5

La PS5 también dispone de una buena cantidad de características de calidad, como la retrocompatibilidad de la que hablaremos más adelante, escasos tiempos de carga y mejoras gráficas. De esta manera, la unidad de estado sólido súper rápida hace que casi no existan las pausas entre escenarios, lo que optimiza la experiencia gamer.

Al mismo tiempo, la tecnología de trazado de rayos denominada Ray Tracing resulta en efectos visuales mucho más realistas y ambientes detallados en títulos de aventuras. Esto eleva el PlayStation 5 precio Colombia pero aporta un toque extra de disfrute a la sesión de juego.

Xbox One y Xbox Series X/S

Con respecto a los caballos de batalla de Microsoft, los equipos Xbox ponen a disposición el servicio de suscripción Xbox Game Pass, permitiendo el acceso a una gran cantidad de títulos a muy bajo costo. De esta manera, con un leve monto mensual el jugador tiene disponibles muchos videojuegos de diversas categorías para pasar ilimitadas horas de ocio.

El rendimiento de la Xbox Serie X es superior a la competencia, puesto que algunos juegos corren incluso a 120 FPS y también dispone de tecnología Ray Tracing.

Retrocompatibilidad de las consolas

La retrocompatibilidad es un valor muy bien recibido por el usuario, porque es lo que permite el disfrute de títulos de consolas anteriores sin tener que cambiar de dispositivo. Por ejemplo, al comprar una PlayStation 5 Colombia se obtiene una herramienta capaz de correr la mayoría de las entregas de la PS4.

Con respecto a Xbox, sus últimas consolas son retrocompatibles con juegos de Xbox original, 360 y One. Además de eso, muchos títulos se benefician de mejoras tanto en rendimiento como en calidad visual.

Recomendamos adquirir cualquier consola de última generación ya que será capaz de garantizar un sinfín de horas de entretenimiento gracias a sus gráficos de alta calidad y variedad en los títulos.