TikTok ha comenzado a implementar tecnología de predicción de edad mejorada para endurecer sus medidas de verificación de edad en Europa, reforzando la forma en la que los equipos de moderación de la compañía detectan y eliminan cuentas pertenecientes a usuarios menores de 13 años.

La red social propiedad de ByteDance ha hecho referencia al «complicado desafío» de la verificación de edad ‘online’ de cara a ofrecer entornos y servicios seguros a los usuarios menores de edad, ya que «aún no existe un método consensuado a nivel mundial» para confirmar la edad de una persona preservando al mismo tiempo su identidad.

En este sentido, la compañía ha trasladado su compromiso de mantener a los usuarios menores de 13 años (edad mínima para usar TikTok) fuera de la plataforma, así como de ofrecer experiencias apropiadas dependiendo de la edad de los usuarios. Para ello, ha comenzado a implementar tecnología mejorada de verificación de edad de menores en Europa.

Concretamente, TikTok ha mejorado sus capacidades de predicción de edad con una tecnología que utiliza la información que proporciona el titular de la cuenta sobre sí mismo, como los datos del perfil, así como examina los vídeos que publica y otros comportamientos en la plataforma, para determinar su edad aproximada.

De esta forma, cuando este sistema detecta que una cuenta puede pertenecer a un menor de 13 años, se envía directamente a un moderador especializado de su equipo humano, que vuelve a revisar la cuenta para evaluar si pertenece a un menor y decide si debe ser eliminada.

Así lo ha compartido en un comunicado en su web, donde ha detallado que esta tecnología se ha comenzado a implantar tras un periodo de prueba en Europa que se llevó a cabo el pasado año 2025, con el que, como resultado, eliminó miles de cuentas de menores.

No obstante, TikTok ha matizado que ofrece distintas opciones para que los usuarios puedan recuperar sus cuentes, en caso de que se haya eliminado calificándola de forma errónea como perteneciente a una persona menor de 13 años.

Los usuarios pueden presentar una apelación y confirmar su edad mediante un sistema de estimación de la edad facial, proporcionado por la compañía Yoti, que funciona escaneando el rostro en un vídeo a través de la cámara del ‘smartphone’. Igualmente, también pueden recurrir a una autorización mediante la tarjeta de crédito o proporcionar una identificación gubernamental apropiada.

Se ha de tener en cuenta que TikTok enviará una notificación a los usuarios en Europa para informarles sobre el lanzamiento de esta tecnología y ofrecer información sobre su funcionamiento. Asimismo, se ha lanzado para los usuarios del Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido.

Además de todo ello, TikTok también ha señalado que disponen de otros enfoques para detectar y confirmar cuándo las personas pueden no haber proporcionado su fecha de nacimiento correcta al momento de crear su cuenta en la red social.

Es decir, la primera barrera de limitación de edad es cuando la persona crea una cuenta e ingresar su fecha de nacimiento. Este método de restricción de edad es «neutral», porque la compañía «no insinúa ni presiona a las personas para que ingresen la edad correcta». En caso de que no cumpla con la edad mínima, se suspende la cuenta y la posibilidad de volver a crear una cuenta con una fecha diferente.

Igualmente, también capacitan a su equipo de moderación para que estén atentos de señales de cuentas que pueden indicar que está siendo utilizada por un menor de 13 años, incluso si están revisando contenido por otro motivo. En este caso, pueden enviar la cuenta a su equipo de revisión especializado con mayor experiencia en control de edad.

Finalmente, TikTok ha recordado que cualquier persona puede denunciar una cuenta que crea que pertenece a alguien menor de 13 años, sin necesidad de tener una cuenta de TikTok.

Como resultado de todos estos métodos de verificación y control de edad, la compañía ha asegurado que elimina alrededor de seis millones de cuentas de menores de edad a nivel mundial cada mes.

Experiencia apropiada para cada edad

Para los usuarios menores de edad pero mayores de 13 años, TikTok ofrece las cuentas de adolescentes, con más de 50 funciones y configuraciones de seguridad, privacidad y protección predefinidas y activadas automáticamente. Por ejemplo, el límite de tiempo de pantalla de 50 minutos por defecto o que no reciben notificaciones después de la hora establecida para dormir.

Igualmente, TikTok ha señalado que también utilizará la nueva tecnología de predicción de edad para determinar si una persona se encuentra dentro de un rango de edad para usuarios menores, por ejemplo, de 13 a 15 años.

Si esta estimación de edad no coincide con la fecha proporcionada por la persona en cuestión, se enviará la cuenta a un moderador para que revise el caso y le asigne una experiencia acorde para su edad.

Seguridad y privacidad

Todas estas medidas se llevan a cabo con el objetivo de priorizar la protección y privacidad de las personas en la red social. Para ello, han integrado los principios de protección de datos «en la fase de diseño desde el principio», garantizando que la predicción de edad no se utilice con otros fines que no sean decidir si se envía una cuenta a moderadores humanos.

«Con este enfoque, podemos ofrecer seguridad a los adolescentes respetando la privacidad», ha asegurado la compañía, al tiempo que ha matizado que han consultado con el principal regulador de privacidad de TikTok en la UE, como es la Comisión de Protección de Datos (CPD), para cumplir los estándares europeos de protección de datos en esta materia.

