La nave Europa Clipper de la NASA ha protagonizado un hallazgo científico inesperado al observar el cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercer objeto confirmado procedente de otro sistema estelar que atraviesa nuestro sistema solar. Aunque su misión principal es estudiar la luna Europa de Júpiter a partir de 2030, la sonda demostró una notable versatilidad al aprovechar este encuentro fortuito ocurrido en noviembre, aportando nuevas pistas sobre la composición y el origen de este visitante cósmico.

El éxito de la observación se debió en gran parte a la ubicación estratégica de Europa Clipper en el espacio. A diferencia de los telescopios situados en la Tierra y en Marte, que enfrentaban serias limitaciones de visibilidad, la nave se encontraba posicionada entre el cometa y el Sol. Esta geometría le permitió obtener una perspectiva única, conocida como visión “a favor de la corriente”, clave para captar imágenes de alta calidad del objeto interestelar.

Un papel fundamental lo desempeñó el Espectrógrafo Ultravioleta (UVS), diseñado originalmente para analizar la atmósfera de Europa, pero que respondió con precisión al estudiar el cometa. Gracias a esta configuración orbital privilegiada, la sonda pudo observar directamente el núcleo y la coma de 3I/ATLAS, así como sus colas de polvo y plasma con una claridad sin precedentes. Estas observaciones llenan un vacío importante en la investigación astronómica y consolidan a Europa Clipper como una misión capaz de ofrecer descubrimientos más allá de sus objetivos iniciales.

Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas

El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá

A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…
Nuevos cambios en la cúpula militar

Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
