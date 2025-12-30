La nave Europa Clipper de la NASA ha protagonizado un hallazgo científico inesperado al observar el cometa interestelar 3I/ATLAS, el tercer objeto confirmado procedente de otro sistema estelar que atraviesa nuestro sistema solar. Aunque su misión principal es estudiar la luna Europa de Júpiter a partir de 2030, la sonda demostró una notable versatilidad al aprovechar este encuentro fortuito ocurrido en noviembre, aportando nuevas pistas sobre la composición y el origen de este visitante cósmico.

El éxito de la observación se debió en gran parte a la ubicación estratégica de Europa Clipper en el espacio. A diferencia de los telescopios situados en la Tierra y en Marte, que enfrentaban serias limitaciones de visibilidad, la nave se encontraba posicionada entre el cometa y el Sol. Esta geometría le permitió obtener una perspectiva única, conocida como visión “a favor de la corriente”, clave para captar imágenes de alta calidad del objeto interestelar.

Un papel fundamental lo desempeñó el Espectrógrafo Ultravioleta (UVS), diseñado originalmente para analizar la atmósfera de Europa, pero que respondió con precisión al estudiar el cometa. Gracias a esta configuración orbital privilegiada, la sonda pudo observar directamente el núcleo y la coma de 3I/ATLAS, así como sus colas de polvo y plasma con una claridad sin precedentes. Estas observaciones llenan un vacío importante en la investigación astronómica y consolidan a Europa Clipper como una misión capaz de ofrecer descubrimientos más allá de sus objetivos iniciales.

Nota recomendada: Predicciones tecnológicas para 2026

