| Europa Press |

YouTube mejorará automáticamente la calidad de los vídeos más antiguos

YouTube va a mejorar la calidad de los vídeos de su plataforma para que se vean mejor en pantallas grandes como los televisores, donde también facilitará las compras con códigos QR.

El televisor parece que recupera el puesto de rey de la casa, como reflejan los datos de los creadores: en el último año, el número de canales de YouTube que obtienen seis cifras o más en ingresos a través de pantallas de televisión ha aumentado en más del 45 por ciiento.

Para acompañar este crecimiento, la compañía pretende optimizar los contenidos al formato de pantalla más grande del televisor, y lo hará a empezando por las miniaturas de los vídeos, que para causar «una primera gran impresión», admitirán tamaños de archivo de hasta 50MB, como ha informado en una nota de prensa.

Nota recomendada: Google Chrome reducirá notificaciones de páginas web

Al elevar el límite -actualmente es de 2MB-, las miniaturas podrán mostrarse en calidad 4K, como ha explicado YouTube en una nota de prensa. Los límites también se ampliarán en el tamaño del archivo del vídeo que se cargue en la plataforma, para «permitir archivos originales de aún mayor calidad».

Los cambios beneficiarán a los vídeos más antiguos o de menor calidad, porque YouTube va a usar la inteligencia artificial para generar automáticamente resoluciones más altas, empezando por aquellos con una resolución inferior a 1080p, que podrán escalar de de SD a HD.

La compañía explica que los usuarios de la plataforma podrán seguir viendo los vídeos con sus resoluciones originales, aunque la resolución mejorada se indicará en la configuración, siempre que los creadores hayan permitido el escalado.

Para descubrir nuevo contenido, se mostrarán vistas previas inmersivas en la página principal. Y si la búsqueda se inicia desde el canal de un creador, se mostrarán más vídeos del canal en la parte superior de los resultados.

Por otra parte, y para facilitar la compra a través de los vídeos, estos mostrarán próximamente un código QR que, al escanearlo con el móvil, abrirá directamente la página del producto.

Europa Press

[email protected]
