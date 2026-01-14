Ir al contenido principal

YouTube ha anunciado nuevas medidas para que los padres puedan gestionar el uso que sus hijos adolescentes hacen de esta plataforma de vídeo, como limitar el tiempo que dedican a ver los shorts o alternar entre una cuenta de adulto y una de niño en un mismo dispositivo de forma sencilla.

YouTube considera que hay que «proteger a los niños en el mundo digital, no del mundo digital» y por ello ha facilitado en los últimos años herramientas a los padres para que puedan ayudar a sus hijos a ver vídeos «de forma responsable» e introducido restricciones adicionales para los usuarios más jóvenes, además de ofrecer contenido apropiado para su edad.

Este martes, la compañía tecnológica ha anunciado medidas adicionales, que se suman a otras como los recordatorios personalizados de hora de dormir y descanso. Como explica en un comunicado, para que los adolescentes sean conscientes del consumo que hacen en la plataforma, los padres podrán establecer tiempos para ver los shorts.

Para evitar que pasen horas y horas pasando de un vídeo a otro, los podrán configurar un tiempo de cero minutos, si quieren que se centren en otra tarea, o de dos horas, si tienen un viaje largo y quieren que se entretengan, por ejemplo, con opciones entremedias que aumentan el tiempo de 15 en 15 minutos.

También ha anunciado una «experiencia de registro actualizada», con la que los padres podrán crear una cuenta nueva para sus hijos –con contenido y configuración adaptados a su edad–, y alternar entre ella y la de los adultos en la aplicación móvil con pocos toques.

YouTube asegura que «de esta forma, es más fácil asegurarse de que todos los miembros de la familia disfrutan de la experiencia de visualización adecuada con los ajustes de contenido y las recomendaciones de contenido apropiado para su edad que realmente quieren ver».

Adicionalmente, YouTube introducirá un nuevo conjunto de principios que servirá de guía para los creadores que tienen como público a los adolescentes, con el fin de que puedan crear «contenido divertido, apropiado para su edad, de mayor calidad y más enriquecedor».

