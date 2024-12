Recomendaciones para no ser víctima del licor adulterado

En el último mes, en Bogotá se han destruido casi 400 litros de licor adulterado que estaban listos para ser comercializados. Es por eso que, desde la Secretaría de Seguridad se hacen diferentes recomendaciones para que los ciudadanos identifiquen la estampilla, la procedencia y el aspecto del líquido, factores determinantes para verificar si una botella contiene licor adulterado:

*No aceptar una botella que esté destapada.

*Revisar el contenido de la botella, si se observa alguna partícula no consumirlo.

*Verificar que la tapa no tenga abolladuras o golpes.

*Verificar que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados, que estén en buen estado y bien ubicados (no deben estar rotos, ni rasgados.

*Revisar la etiqueta pasando el dedo sobre ella, si destiñe, se borra o se despega fácilmente, no compre el licor y denuncie el hecho ante el Invima o las entidades territoriales de Salud y la Policía Nacional.

*La etiqueta debe ser legible.

*Escanear con el celular el código QR que trae cada botella en la estampilla y verifique el número, la información de identificación del producto, la cual debe corresponder a los datos impresos en las etiquetas.

*Las cervezas, cremas, sabajones, ponches y piña colada deben declarar fecha de vencimiento. Verifique la misma antes de consumirla.

*Consumir este tipo de bebidas solo en sitios reconocidos.

“Al tocar una estampilla original se relaciona al contacto con el papel con el que se elaboran los billetes; mientras que las estampillas que son falsificadas son mucho más lisas y se relacionan con el material de un papel convencional”, señaló Fernando Pedraza, operador técnico de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.

Así mismo, las autoridades alertan a que quien envenene, contamine o altere bebidas alcohólicas, la comercialice, distribuya o suministre, incurre en el delito de corrupción de alimentos y puede ir a prisión de cinco (5) a doce (12) años y tendrá una multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“En el código penal este delito está tipificado como corrupción de alimentos, pero realmente aquellos que fabrican y comercializan licor adulterado, son unos asesinos. Los operativos que realizamos junto a la Policía y otras entidades nos permiten identificar el modus operandi de estas redes para que los responsables sean capturados”, indicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

La cerveza es la bebida alcohólica en mal estado que más se ha destruido en Bogotá, por eso hay que fijarse muy bien en su fecha de caducidad que se encuentra consignada en el empaque. También se han identificado algunas botellas que contienen partículas inusuales flotando en el líquido, por lo cual se recomienda verificar su contenido antes de comprarlo.

En los operativos de IVC, en lo corrido de esta temporada de diciembre, se han inspeccionado más de 23.059 litros de bebidas alcohólicas en establecimientos. De estos, han sido destruidos, en el último mes, casi 400 litros en mal estado, distribuidos así: el 73 % de cerveza, 14 % cocteles, 6.2 % vinos, 3.9 % cremas de licor, 1.3 % sabajón, 0.7 % vodka y 0.2 % de aguardiente.