Alejandro Sanz asegura haberse encontrado con “muchos obstáculos” en su carrera

El cantante Alejandro Sanz (Madrid, 1968) estrena este viernes 24 de marzo su nuevo single ‘Correcaminos’ de la mano del venezolano Danny Ocean, un término con el que se identifica desde que eligió la música como destino y forma de vida siendo juzgado y sorteando “muchos obstáculos” a lo largo de su recorrido.

“Soy un correcaminos 100%. Elegí un destino, una meta y me puse a ello. Mi actitud siempre ha sido ir hacia donde quería ir y, en el camino, claro, te encuentras muchos obstáculos, gente que va a matar, que te juzga”, relata Sanz en una entrevista concedida a Europa Press.

El artista reconoce que la crítica fue una de las cosas que peor gestionó al inicio de su carrera. “Encontrarme con gente que no me conocía de nada y me juzgaba. Juzgaba mi música y decían que era un efímero y que no iba a pasar nada. Eso, cuando estás empezando, es un palo en la rueda difícil de sortear”, agrega Sanz que, tras décadas subido en los escenarios, ha aprendido a relativizarlas. “Te sale ser un poco más indiferente”, recalca.

Preguntado por su opinión sobre la creación de música que exterioriza sentimientos “rencorosos” y que tiene tantos adeptos como detractores, Sanz asegura que la música es “una herramienta de curación increíble” y, por ende, los músicos “un engranaje” de ella en la que se “canalizan muchas cosas”, por lo que defiende que es una “forma como otra cualquiera de exteriorizar una emoción” y no entra a juzgar “en absoluto” a los artistas que lo hacen.

LOS NERVIOS “BUENOS”

Pese a su carrera dilatada desde 1989 con su primer disco ‘Los chulos son pa’ cuidarlos’ y llenando estadios 34 años más tarde, el artista asegura a pocos días de lanzar su EP que “siempre un poquito de nervios es bueno”, una muestra, dice, de que “te importa lo que va a pasar”.

Este single, ‘Correcaminos’ (Universal Music), producido por Alizz (que ha trabajado también con Rosalía, C.tangana o Amaia), forma parte de un EP compuesto por tres canciones que estará disponible el mismo día 24 de marzo.

Con Danny Ocean desvela que llevaba tiempo hablando de hacer “algo juntos” y que la canción sale en el momento “justo”. “Trabajar con él ha sido muy bonito. Es un tipo que en el estudio gusta mucho. No se da por vencido y siempre cree que puede sacar un mejor sonido. Es muy tenaz y a mí eso en el estudio me gusta mucho de la gente”, subraya Sanz alabando también su talento y su “peculiar” forma de cantar.

En parecidos términos se expresa del productor Alizz, con el que trabaja por primera vez, al que define como “un crack” aunque dice entre risas que en un primer momento es un “tipo súper serio”, pero que tiene una sensibilidad “muy especial” para la música y en sus arreglos siempre busca la “sofisticación”, por lo que deja entrever que “seguro” volverán a trabajar de la mano en un futuro.

“UNO CREE QUE ABARCA TODO, PERO NO”

Sanz acaba de recibir el título de Hijo Predilecto de la Provincia de Cádiz, una tierra que lleva en sus genes y que “lo significa todo” para él. Además, está inmerso en su gira mundial ‘Sanz en vivo’ con multitud de conciertos en los que ya ha colgado el cartel de ‘sold out’. Entre tantos eventos y vida “correcaminos” Sanz admite que a veces tiene que controlar todo eso.

“Muchas veces uno cree que abarca todo pero luego se da cuenta de que no. Es importante disfrutar del proceso”, sostiene el madrileño al que le “agobia” ver el cartel de la gira al completo. “Yo si veo la gira la tengo que ver por etapas. O sea, he hecho 15 conciertos, entonces los próximos 15 son mi próxima meta. Si veo toda la gira entera me agobio y me pasa igual en la promoción”, reconoce Sanz, que valora más “mantener la calidad de las cosas” en lugar de hacer más cantidad.

El cantante ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo, ha ganado 24 Grammys Latinos y 4 Grammys estadounidenses, entre otras muchas condecoraciones. Sin embargo, dice que no siente “vértigo por los números” sino a la hora de “cambiar” su repertorio que, ha avanzado, es su intención hacerlo en la gira por España.

“Mi intención es cambiar absolutamente toda la celebración, todo el repertorio. Tengo vértigo porque tengo que hacerlo y porque en realidad tengo muy poco tiempo. Pero lo voy a hacer. Necesito que esa gira sea diferente (…) para que la gente pueda sentir que realmente estás al 100%”, explica el artista.

“Una canción no es lo que te hace sentir. Es lo que te deja después de haberla escuchado. No hay un número que pueda cuantificar eso”, añade.

Su gira en España comenzará el 3 de junio en Pamplona y finalizará en Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 3 de agosto para, después, volver a la carga el 20 de octubre en México. Aunque esté saltando el “charco” constantemente, Alejandro Sanz dice que está al tanto de la actualidad política, algo que no ocurría cuando vivía en Miami.

“No estar al tanto de la actualidad política es imposible. Me encantaría, porque es demasiada información. Todo el rato se habla de política, pero cuando vivía en Miami, por ejemplo, siempre tenía menos noción de lo que era la política porque no pones la tele, no te enteras. Estás a otra cosa”, reconoce Sanz.

Dicho esto, sostiene que intenta “despegarse” de tanta información porque, si no, “te intoxica”.