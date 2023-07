Sonia O’Neill prefiere retirarse por salud mental

Apenas horas después de que la Selección Venezuela lograra la medalla de plata en fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador (El Salvador), la futbolista Sonia O’Neill señaló que se retirará de manera momentánea.

“Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol femenino que la gente no ve o no conoce. Ni mis amigos o familia saben todo lo que he hecho el pasado, este año y también durante mi temporada en Rangers. Me siento bien físicamente pero mentalmente no”, señaló la venezolana este domingo en sus redes sociales.

O’Neill de 28 años es nacida en Toronto (Canadá), pero representa a Venezuela en el fútbol. Actualmente, la mediocampista juega para el Turbine Postdam de la Bundesliga de Alemania. El año pasado fue campeona con el Split de Croacia y ahora su carrera tomará un respiro por salud mental.

*Foto: [email protected]_