El poeta Rafael Cadenas, llega a España para recibir el Premio Cervantes

El Premio Cervantes 2022, Rafael Cadenas, ha llegado a España para recoger el galardón ironizando sobre su actual estado de salud –tiene 93 años–, al afirmar que “siempre es preferible recibir un premio cuando uno está en buenas condiciones físicas”.

“El Cervantes ha llegado en mi vejez, pero también figuraba desde hace varios años como candidato. A estas alturas de mi vida me cuesta viajar”, ha reconocido el poeta venezolano durante el tradicional encuentro con la prensa en la Biblioteca Nacional previo a la recogida del galardón.

Cadenas ha bromeado con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid, en el que ya había estado hace años. “Es inmenso, me ha impresionado, pero es que cuando viajaba con mi esposa no me parecía tan grande, lo han ampliado mucho. No sé cuántas veces me pasearon en silla de ruedas cuando llegamos”, ha comentado con humor.

En cualquier caso, ha remarcado que su intención para los próximos meses es “seguir escribiendo” y ya contempla la publicación de material inédito. “Lamento que haya mucho material de hace 40 años que no se publicó y se quedó en las carpetas: más allá de su valor, es necesario conservarlo así porque sueltas se pierden”, ha remarcado.

Cadenas ha explicado, “bromeando y en serio”, que cuando recibió la noticia de la concesión del Cervantes pensó que “podría ser un invento del Quijote en uno de sus extravíos”. “Luego ya me enteré por boca del ministro de Cultura y entonces ya no tuve dudas”, ha añadido.

La intervención del escritor –“acostúmbrense a mis pausas”, ha señalado entre risas a los presentes– ha girado en torno a su presencia el próximo lunes en la recogida del galardón en Alcalá de Henares y en la influencia de Cervantes en su obra. Por un lado, ha afirmado que no puede avanzar nada del discurso, aunque tenga “afinidades” con parte de lo tratado en este encuentro.

LOS SOLDADOS Y CERVANTES

Por el otro, ha hablado de cómo el lenguaje del ‘Quijote’ le ha “embriagado” desde joven. “Empecé con 14 años y unos años después ya pude leerlo propiamente con otra perspectiva. Muchas de las expresiones de ese libro son poesía involuntaria”, ha remarcado, para luego rescatar la condición de soldado de Miguel de Cervantes. “Me gusta el título de un libro de María Teresa León. ‘Cervantes, el soldado que me enseñó a hablar’. Ojalá hoy los soldados se ocuparan de eso”, ha defendido.

Cadenas ha destacado una de sus partes preferidas del ‘Quijote’: el episodio de Maese Pedro en el que se dice ‘llaneza, muchacho, no te encumbres que toda afectación es mala’. “Siempre leía en clase esto a mis estudiantes. Y también les digo que no busquen la fama, aunque tal vez sea impropio en mi caso, no porque sea famoso. Pero el centro del poeta tiene que ser la creación y olvidarse de todo lo demás”, ha apuntado Cadenas, quien también es profesor universitario.

“AYUNO DE INFORMACIÓN” SOBRE VENEZUELA

El poeta ha rehuido hablar de la situación política de su país, Venezuela. “Prefiero no contestar a eso porque, como muchos venezolanos, estoy bastante ayuno de información y no quiero ser inexacto”, ha resaltado. Sí ha tenido palabras para España, recordando las visitas con su esposa –“que fueron muchísimas”– y la “importancia” de este país para él.

Con este acto, Cadenas da comienzo a una semana cervantina que también incluirá su participación esta tarde en la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, la entrega de su legado en la Caja de las Letras el próximo martes y un encuentro con estudiantes el jueves de la semana próxima.