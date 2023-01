Manifestaciones por tercera semana consecutiva por salarios dignos

Trabajadores de la educación pública y de otros sectores del Estado se han manifestado este lunes y por tercera semana consecutiva para pedir unos salarios dignos en varias ciudades de Venezuela.

En Caracas los manifestantes han marchado hasta la sede de la Fiscalía y las movilizaciones se han reproducido en otros estados como Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, Lara, Anzoátegui, Portuguesa, Apure, La Guaira, Amazonas, Nueva Esparta, Guárico y Monagas, informa el portal del diario venezolano ‘El Universal’.

“Con hambre y miseria no hay educación”, han sido algunas de las consignas de los docentes durante la manifestación. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, José Gregorio Afonso, ha explicado que plantean que el sueldo sea superior al coste de la cesta básica, más de 400 dólares, tal y como señala el artículo 91 de la Constitución.

Sin embargo, ha planteado que están abiertos a negociar con las autoridades si éstas presentan una propuesta por un monto menor. En cualquier caso, Afonso ha asegurado que hasta el momento no hay voluntad de negociar por parte del Estado.

En la movilización también han participado jubilados y pensionistas para exigir una retribución que les garantice una vejez digna, en la que puedan adquirir todo lo necesario para vivir cómodamente: alimentos, medicinas, calzado y vestido.

Así, los pensionistas han denunciado que los 130 bolívares –5,86 euros al cambio– no bastan siquiera para comprar un kilo de carne o de queso. “Trabajamos durante muchos años y ahora tenemos que andar mendigando en el calle por ese mísero sueldo que no alcanza para nada. No puedo comprar mis medicinas, y estoy enferma. No he comido, pero aún así salgo a marchar”, ha declarado María Nieves, una pensionista, en declaraciones a NTN24.

Otras organizaciones plantean tres reivindicaciones: salarios indexados a la tasa del dólar, seguro médico y funerario y derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE).

La manifestación de Caracas se llevó a cabo bajo un importante despliegue policial. En un principio solo se autorizó la marcha hasta la plaza Morelos, pero una vez iniciada, las autoridades informaron de que se permitiría a la manifestación continuar a través de la avenida Universidad. La protesta terminó con total normalidad.