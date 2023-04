Conoce todo lo que necesitas para viajar de maravillas a Cartagena

Esta joya del turismo del Caribe Colombiano, puedes encontrarla formando una bahía rodeada de islas, tales como Tierrabomba y Barú y el archipiélago del Rosario, con la posibilidad de poder disfrutar del sol en sus playas de arena blanca, sus grandes arrecifes de corales, realizar largas caminatas sobre las costas del Océano Pacífico y del Mar Caribe y, además, rodeado de diversas atracciones que se despliegan en ella.

Siendo la capital de Bolívar y fundada en 1533, es un destino que atrapa e invita a conocerlo y, además, es la quinta ciudad de Colombia más poblada.

Ya mismo tienes que leer esta nota, sin duda alguna y conocer los paquetes a cartagena. Verás que te presentaremos todo lo que puedes disfrutar de día y de noche en este sitio, elegido por los enamorados como el destino del romanticismo.

La historia y atractivo de una bellísima ciudad

Luego de su fundación, Cartagena se ha convertido en un lugar con un puerto muy importante, donde se depositaba el oro de la zona, para luego ser llevado a España.

Esta ciudad floreció y debido a su ubicación y riqueza, tuvo ataques de piratas y de enemigos de España, por lo que protegió la ciudad con unas murallas, que se conservan hasta el día de hoy, formando parte del acervo cultural e histórico de este sitio.

La puerta del reloj es el punto céntrico e histórico de Cartagena, situado entre dos plazas principales como lo son, la de Los coches y de Independencia. Y sobre la Plaza Bolívar, puedes ubicar el Museo del Oro Zenú y conocer lo que aportó el cobre y el oro a la cultura prehispánica de Colombia.

La historia y atractivo de Cartagena o Ciudad Amurallada, ha hecho que en 1984 sea declarada patrimonio de la Unesco, por todo el gran valor arquitectónico que la rodea.

Así también fue una ciudad con gran cantidad de esclavos africanos, que hoy dejaron su legado conformando la población negra o mestiza y también, se ve reflejado en su cultura folclore local con la champeta, que es un ritmo mestizo, que surgió de la mezcla de lo europeo y africano.

Habiendo hecho una breve reseña histórica y cultural de este bello lugar, ahora la invitación es tomar nota de las alternativas para poder conocerlo.

¿Cuáles son los hoteles más completos de Cartagena?

Dentro de la ciudad amurallada, es posible encontrar los mejores restaurantes y hoteles para hospedarte y comer algo rico, mientras incluyes unas agradables caminatas por esta ciudad tan amigable.

Varias opciones de hoteles desde 1 a 5 estrellas puedes encontrarlos aquí o más cercanos a las costas, que suelen ser los más deseados y de interés turístico.

Uno de ellos es el Hotel Almirante Cartagena, cercano a la Playa de Bocagrande, que es una playa muy visitada, o el Hotel Estelar Playa Manzanillo o el Decameron Baru, siendo este último un all inclusive. Otra posibilidad es acceder al lujoso Blue Apple Beach House, que se encuentra en la isla de Tierrabomba, a la que llegas por medio de un ferry.

Si ya has vuelto de la playa a la ciudad, alojarte en el Conrad te mantendrá cerca del aeropuerto, para evitar el tráfico cuando debas viajar y además podrás disfrutar de la biblioteca restaurante y de sus piscinas.

Pero la oferta de alojamiento no es solo hoteles, sino que hay variadas opciones, amplias y para todos los bolsillos, puedes encontrar cabañas, posadas, hosterías y departamentos para alquilarse de manera temporal.

Como hay una gran amplitud de demanda y de oferta, encontrar un alojamiento en Cartagena, dependerá de cómo deseas que sea tu viaje, dado que esta ciudad tiene mucho para ofrecer de su naturaleza, de sus paisajes, comidas, colores, cultura e historia que te atraparán, por lo que solo te queda disfrutar.

Lo que debes saber para adquirir un paquete de viaje a Cartagena

Al momento de diagramar un viaje a un destino de este estilo, con tanta historia y opciones para recorrer y visitar, que no puedes dejar pasar la cercanía a otros sitios que hacen del viaje a Cartagena algo inolvidable.

Por eso mismo, siempre es recomendable asesorarse en diversos paquetes a cartagena, dado que, dentro del mismo, si bien incluye hotel y el vuelo, también es posible que algunos incluyan traslado al aeropuerto, asistencia, alquiler de autos y actividades.

Podríamos decirte que, dentro de las ventajas de adquirir un paquete de este estilo, es que, al combinar varios servicios, el descuento que se obtiene es considerable, si piensas en adquirir todo por separado y también te permite viajar y contar con todo resuelto.

Algunos datos de color que debes saber

Si ya te has decidido y tienes en mente ir organizando este viaje, no puedes dejar de tener presente algunos datos de color sobre este sitio y qué, incluso podrás consultar con tus asesores en los paquetes a cartagena. De esta manera, podrás ir planeando aquellos sitios que no puedes perderte de visitar.

Debes saber que hay excursiones o paseos de un día que puedes reservar y en los que te incluirán bebidas y comidas, sombrilla y sillas, si piensas en ir a pasar el día a alguna playa por ejemplo y no hospedarte en sus hoteles.

En la ciudad, recorrer el fuerte es una gran atracción, sobre todo de noche, pero debes hacerlo con cuidado y tal vez, acompañado de alguien que conozca el lugar, dado que vale la pena hacerlo, como así también visitar el mercado, ruidoso, colorido y caótico de Bazurco, para beber una cerveza entre puestos de pescado, frutas, quesos, carnes y chocolates.

Por último, si gustas de la noche, la plaza de la Trinidad es el sitio para el entretenimiento nocturno, donde con unos pocos dólares puedes beber algo, comer algo rico y disfrutar de algún espectáculo de música y danza.