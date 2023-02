Sara Vaquero Ponz, ganadora del XVIII Premio Jordi Sierra i Fabra

Imagen @FundacioSiF

La zaragozana Sara Vaquero Ponz ha ganado el XVIII Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes con la novela ‘Imago’, al que se han presentado autores de Andorra, Francia, Perú, México, Venezuela, Colombia y España, en una edición marcada por el aumento de la calidad de originales presentados, con mayoría de novelas de fantasía, con menos referencias a institutos y más preocupaciones ecológicas.

De los 36 originales presentados solo uno ha abordado la temática del suicidio, han informado desde SM España. Por su parte, Jordi Sierra i Fabra ha dado la enhorabuena a los participantes en estos galardones que convoca su Fundació desde hace 18 años porque “han emprendido el maravilloso reto de escribir”.

Ha continuado diciendo: “Que nadie piense que ha ganado una obra y las demás han perdido, porque no es así. Una gana, pero las demás compiten. El mérito de escribir una novela es vuestro, pero el placer de verla terminada no tiene precio; ese orgullo no os lo quita nadie”.

Esta joven zaragozana escribió ‘Imago’ en verano de 2022 y tuvo la idea mientras terminaba la novela con la que concursó en la pasada edición y con la que quedó en la Lista de Honor de Oro.

Sara Vaquero, estudiante de Derecho, ha elaborado una obra con unos protagonistas “potentes”, con una “fantástica documentación” y un “final soberbio”, tres de los hechos que más ha destacado el jurado junto a la historia en sí, “valiente y nada convencional”, han apuntado las citadas fuentes.

ÉPOCA DE JULIO CÉSAR

‘Imago’ es una historia cargada de intriga que transcurre en la Roma de Julio César, aunque que en modo alguno es una novela clásica, ya que, desde la fantasía, la idea central se basa en la existencia de unos seres que pintan el alma de las personas.

La segunda clasificada de esta edición ha sido la novela ‘Las cenizas de Lyrithea’, de María Gutiérrez Duarte, de Leioa (Vizcaya), una historia de fantasía, clásica, con mucha magia y tintes épicos, que cuenta cómo un gran reino se fragmentó en seis y cómo, a través de un viaje iniciático, se desarrolla la lucha por recuperar la unidad.*

La tercera clasificada ha sido ‘Donde caen las estrellas’, escrita por Irene Alcázar Holgado, de Villafranca de Ebro (Zaragoza) y que narra la dura historia de la batalla de Belchite, una de las más sangrientas de la Guerra Civil española, a través de los ojos y la vida de la protagonista, una chica obligada a crecer de golpe, y a decir que es un chico para poder trabajar y sobrevivir.

Otra de las autoras destacadas ha sido María Snoussi, finalista y Lista de Honor, respectivamente, en las dos ediciones anteriores del premio. La entrega del XVIII Premio Literario Jordi Sierra i Fabra se realizará en los próximos meses, con la presentación de la novela ganadora ya editada por SM.*

El jurado de esta edición ha estado compuesto por la gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM, Berta Márquez; la escritora Elena O’Callaghan; la escritora y ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2008, África Vázquez; el librero, en representación de la Fundació Jordi Sierra i Fabra, Pep Durán, y el escritor y ganador del I Premio Jordi Sierra i Fabra en 2006, Arturo Padilla.