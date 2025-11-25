Confidencial Noticias
El exdirector del IDPAC y exalcalde de Usaquén, Juan Pablo Camacho, en entrevista para Confidencial Noticias expresa sus preocupaciones por las distintas situaciones que se viven en Bogotá.
Petro niega nexos de su gobierno con las disidencias y ordena a los militares cortar relaciones con la Policía
El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X negó cualquier vínculo de miembros de Gobierno con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá. “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y…
Presidente del Senado pide investigar posibles nexos entre militares y las disidencias
El presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, manifestó su preocupación por los posibles vínculos que pueden existir entre integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional con las disidencias de las Farc. García Turbay…
Las bacrim versus las disidencias de las FARC
La violencia en Colombia se ha convertido en un fenómeno histórico que se ha transformado una y otra vez siguiendo patrones claros. A lo largo de las últimas décadas, el país ha transitado por ciclos de guerra, negociación y rearme que, aunque han producido…
Capturan al general (r) de la Policía, Rodolfo Palomino
El general (r) Rodolfo Palomino fue capturado en horas de la mañana en cumplimiento de una orden de de la Corte Suprema Justicia. «Esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como…
¿Por qué se relaciona a la vicepresidenta Francia Márquez con las disidencias?
El informe periodístico divulgado por Noticias Caracol, señala a la vicepresidenta Francia Márquez de supuestamente haber recibido financiación para la campaña Petro Presidente de manos de las disidencias. Noticias Caracol reveló una conversación por…