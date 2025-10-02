Ir al contenido principal

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
