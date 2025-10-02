Confidencial Noticias
La Universidad Central y Concentrika Medios explican todo lo que encierra la Bienal Internacional de Arte Bogotá 2025.
Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…