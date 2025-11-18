Confidencial Noticias
Germán Ricaurte, aspirante a la Cámara de Representantes por el Nuevo Liberalismo comenta en entrevista con Confidencial Noticias expresa sus puntos de vista sobre lo que ocurre en el política actual, y dice además que las personas en Bogotá deben cumplir con las normas para mejorar la convivencia.
Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua
Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos
La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas
El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…
Defensoría confirma la muerte de seis menores de edad en bombardeos a las disidencias
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó la muerte de seis menores de edad en la operación militar efectuada esta semana contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Guaviare, un ataque que…
Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…