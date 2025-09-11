Confidencial Noticias
El Senado de la república eligió a Carlos Camargo, con el argumento de que garantiza «la independencia«.
Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…
¿Por qué Jota Pe Hernández está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia?
La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras. De acuerdo con el alto tribunal,…
CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Liberados los 45 militares secuestrados en el Tambo, Cauca
El Ejército Nacional confirmó la liberación de los 45 militares que se encontraban secuestrados en la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, municipio de El Tambo, Cauca. Los uniformados que fueron secuestrados por campesinos del departamento del…
Mininterior anuncia demandas a los alcaldes de Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla por viaje a Washington
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció demandas contra los alcaldes de Cali, Medellín,Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), que viajaron a Washington en medio de la…