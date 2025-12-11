Confidencial Noticias
A pesar de las constantes críticas que el representante a la Cámara por las negritudes, Miguel Polo Polo, ha recibido por parte de la opinión pública por su mal desempeño legislativo y su poca capacidad argumentativa, él ha decidido buscar su reelección en el cargo, esta vez con la ayuda del candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Nota recomendada: Sienta los placeres de celebrar la Navidad en el Jardín Botánico de Bogotá
PORTADA
«El Frente Amplio debe tener una perspectiva más allá de un gobierno»: Clara López
La precandidata y senadora Clara López explica, en entrevista para Confidencial Noticias, los puntos que considera deben hacer parte de un acuerdo entre los políticos que participen en la consulta del Frente Amplio. El candidato Juan Fernando Cristo dijo…
Donald Trump lanza nueva advertencia a Gustavo Petro
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los…
Contraloría establece hallazgos en interventoría del PNIS
Un informe de la Contraloría General de la República evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO…
Partido Liberal ofrece coaval a Daniel Palacios
El Partido Liberal extendió invitación al candidato y exministro del Interior, Daniel Palacios, para que acepte ser coavalado por la colectividad y participe en la consulta de la derecha política el próximo 8 de marzo de 2026. El liberalismo ya había…
Alianza Verde no participará en consultas y deja en libertad a su militancia
Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a…