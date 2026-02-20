Oscar Sevillano
El precandidato, Daniel Quintero, en entrevista comparte sus ideas para llegar a la presidencia de la república, explicando además -que de llegar a la Casa de Nariño- implementaría nuevas tecnologías en todas las áreas, especialmente en seguridad, orden público y también en educación.
Nota recomendada: «Si algo ha sufrido en este gobierno es el poder legislativo»: Jorge Robledo
Oscar Sevillano
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
PORTADA
Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…
Pacto Histórico anuncia la creación de una plataforma electoral paralela a la del CNE
Los candidatos del Pacto Histórico, junto con sus actuales congresistas manifestaron su preocupación por supuestos actos de violencia que han padecido sus militantes en medio de la campaña electoral. «Queremos llamar la atención sobre la necesidad de…