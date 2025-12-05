Confidencial Noticias
El candidato al senado por el Nuevo Liberalismo, Daniel Gómez, en entrevista para Confidencial Noticias, expresa sus puntos de vista sobre orden público, cambio climático y transición energética, banderas del gobierno de Gustavo Petro.
Petro sanciona la ley que permite el acceso a las artes y las culturas en las aulas
El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la ley Artes Al Aula, que establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el…
Nacen las primeras diferencias en el Frente Amplio
Quienes están promoviendo la convocatoria a la consulta en marzo de 2026 en el llamado Frente Amplio, no están muy contentos con la idea del excongresista Roy Barreras de invitar al excandidato presidencial y opositor del gobierno de Gustavo Petro, Miguel…
Cámara aprueba iniciativa que previene el reclutamiento de mercenarios
La Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. El Proyecto ahora pasa a…
Pacto Histórico es oficialmente partido político
El Consejo Nacional Electoral reconoció la personería jurídica del Pacto Histórico, como resultado de la fusión entre los partidos Comunista, Unión Patriótica y Polo Democrático. De esta manera el Pacto Histórico se convirtió oficialmente en un partido…
Gobierno radica proyecto para dar la lucha contra el tráfico de fentanilo
El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”. “Este es un proyecto de ley…