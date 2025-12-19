Confidencial Noticias
La periodista y analista económica, Sol Suárez, explica las motivaciones que tuvo para presentar su nombre como candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá.
Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
La Gran Consulta por Colombia abre la puerta a Paloma Valencia y Daniel Palacios y se la cierra a Claudia López
Los precandidatos de la centro derecha, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán, oficializaron su intención de participar en una consulta en marzo de 2026 para buscar un solo aspirante que…
Judicializan a exfuncionarios y a un coronel por contrato de helicópteros MI-17
Foto: Infodefensa.com La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a tres de los presuntos implicados en un entramado de corrupción que, entre septiembre y octubre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato…