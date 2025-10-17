Confidencial Noticias
El analista político, Esteban Salazar, en entrevista para Confidencial Noticias, califica como tardía la decisión del Pacto Histórico de unificarse en un partido único lo que generó su primer tropiezo en el proceso para definir un candidato único que compita en las elecciones presidenciales de 2026.
Senado aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación
El Senado de la República aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación acogiendo el texto de 91 artículos que aprobó la Cámara de Representantes. El texto aprobado cuenta con un monto de 546,9 billones de pesos de pesos colombianos, que incluye…
CNE vuelve a negar la fusión del Pacto Histórico
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de no autorizar la fusión de los partidos Colombia Humana y Progresistas con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica en el Pacto Histórico. El CNE dejó…
Tribunal Superior de Bogotá dio hora y fecha para dar a conocer su decisión sobre el caso judicial de Álvaro Uribe
El Tribunal Superior de Bogotá citó a las partes interesadas en el proceso judicial que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por falsos testigos por el que ya fue juzgado en primera instancia, para leer la decisión en segunda instancia. La cita…
Iván Cepeda y Carolina Corcho se mantienen en la consulta del Pacto Histórico
El senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, confirmó que seguirá en la consulta del Pacto Histórico, a pesar de las dudas que acompañan la jornada que está próxima a realizarse. «Debe quedar claro que nosotros pusimos como condición al Consejo…
“Entre el 2020 y el 2023 las EPS atendieron 274 mil personas que ya estaban muertas”: Wilson Arias
El senador del Pacto Histórico Wilson Arias asegura que hay EPS que estarían cobrando servicios de salud por personas ya fallecidas, y va más allá, pronosticando un mal futuro para el proyecto de reforma a la salud. —Senador Arias, usted ha dicho que las…