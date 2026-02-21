Confidencial Noticias
El analista político Hugo Acero y el periodista Nelson Parra analizan lo que está pasando alrededor de la campaña a Senado y Cámara de Representantes y la de las consultas presidenciales.
Gustavo García hace fuertes críticas al Partido Liberal
En un fuerte pronunciamiento político, Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al Senado por la coalición Frente Amplio Unitario, lanzó una crítica frontal contra el rumbo que ha tomado el Partido Liberal Colombiano bajo la dirección del expresidente César…
Cae alias ‘Peye’, señalado narcotraficante
La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN – SIU) capturó en Tumaco (Nariño) a alias “Peye”, señalado como uno de los principales dinamizadores y financiadores del tráfico de estupefacientes con destino a México y…
Consejo Superior de la Universidad Nacional posesiona a José Ismael Peña en la rectoría
El Consejo Superior de la Universidad Nacional, durante una sesión extraordinaria posesionó al profesor José Ismael Peña como su rector. El máximo órgano de gobierno del alma mater dio cumplimiento al fallo judicial emitido por el Tribunal Superior de…
Juan Manuel Galán recibe apoyo de un grupo de exministros y excongresistas
Un grupo de políticos y exministros de diferentes sectores políticos anunciaron su apoyo al precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, integrante de la Gran Consulta Por Colombia. «Votaremos por su nombre en la Gran Consulta, con la convicción…
Niegan principio de oportunidad a Carlos Mattos por salir de la prisión a pasear por Bogotá
Una jueza de control de garantías negó el principio de oportunidad que buscaba el empresario Carlos Mattos por el proceso que enfrenta por sus constantes salidas de la cárcel La Picota, en 2022 con destino a su oficina o a cualquier lugar de Bogotá. De…