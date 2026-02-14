Confidencial Noticias
El candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, José Acuña, hace fuertes críticas a la falta de gestión con la gestión de los actuales representantes a la Cámara por Bogotá.
MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana». «La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a…
«No sea cobarde»: Benedetti al general (r) Edwin Urrego
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al…
¿Hay disgusto de María José Pizarro con Roy Barreras?
Desde que el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, propuso que el presidente de la república, Gustavo Petro, sea candidato a la vicepresidencia se conformó un debate al interior del Pacto Histórico por la molestia que la…
Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…