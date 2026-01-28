Iván Santisteban | Opinión
El general (r) de la Policía, Jorge Eliecer Camacho, en entrevista para Confidencial Noticias expresa su preocupación por la crisis que presenta el orden público en Colombia, y comparte sus ideas con las que acompaña su idea por ocupar una curul en el Senado de la República.
Ingeniero ambiental y presentador de noticas en Radio Santa fe y Pronto Noticias
