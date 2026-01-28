Ir al contenido principal

El general (r) de la Policía, Jorge Eliecer Camacho, en entrevista para Confidencial Noticias expresa su preocupación por la crisis que presenta el orden público en Colombia, y comparte sus ideas con las que acompaña su idea por ocupar una curul en el Senado de la República.

Iván Santisteban | Opinión

[email protected]
Ingeniero ambiental y presentador de noticas en Radio Santa fe y Pronto Noticias
Las dudas de Carlos Fernando Motoa, luego de escuchar las explicaciones sobre el decreto de emergencia económica

| Confidencial Noticias |
Al término del debate al decreto de emergencia económica citado por la plenaria del Senado de la República, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, expresó sus dudas luego de escuchar a los ministros que pasaron al tablero y dijo además no…
Se abre paso a la candidatura presidencial de la esposa de Daniel Quintero

| Confidencial Noticias |
Foto: Tomada de X El Partido del Trabajo de Colombia -PTC extendió la invitación a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero a asumir una candidatura presidencial para que en nombre de esta organización política participe en la…
Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica

| Confidencial Noticias |
El ministro del Interior, Armando Benedetti durante el debate de Control Político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, defendió la medida y dijo que era necesaria para el momento que…
La dura respuesta de Nubia Stella Martínez a Lafaurie

| Confidencial Noticias |
Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático respondió a través de una carta los señalamientos que en su contra hizo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix…
¿Benedetti alista maletas rumbo a la campaña de Iván Cepeda?

| Periodista Infiltrado |
Corre el rumor de la posible salida de Armando Benedetti del Ministerio del Interior para apoyar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República. Benedetti negó a través de su cuenta de X que esté pensando en respaldar campañas…
