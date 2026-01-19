La actual candidata a la Cámara de Representantes por la curul de colombianos en el exterior, Litza Mayorga, por el movimiento político Dignidad y Compromiso, expuso en entrevista para Confidencial Noticias, las razones por las cuales le gustaría llegar a la Corporación para tratar de alivianar los problemas que padecen los ciudadanos de este país, en otros lugares del mundo.

Litza Mayorga es politóloga con estudios en economía y magister en Administración. Ha vivido en carne propia los costos emocionales, económicos y burocráticos de estar lejos del país, por esto ha pensando en ideas y propuestas que ayuden a los colombianos en el exterior a superar los inconvenientes que tienen en su día a día en tierras lejanas.

Reviva aquí la entrevista completa: