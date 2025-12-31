Confidencial Noticias
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025.
Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Las críticas de Mauricio Cárdenas al aumento del 23% al Salario Mínimo
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos…
Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas
El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá
A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…