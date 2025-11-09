Foto: Cortesía

El general (r) Gustavo Matamoros, aspirante a la presidencia de la república, en entrevista para Confidencial Noticias explica su propuesta de sometimiento para la guerrilla del ELN y para las organizaciones criminales como las disidencias y el Clan del Golfo.

El militar en retiro considera que Colombia no debe dar más espacio para diálogos de paz, y que en su lugar debe fortalecer una política de sometimiento a la justicia.

Dice además que es muy triste para el país que el presidente de la república de Colombia, juegue de manera irresponsable con las relaciones internacionales y que además, encabece las primeras páginas de los diarios más importantes del mundo por ingresar a la Lista Clinton.

