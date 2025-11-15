Confidencial Noticias
Luis Díaz, James Rodríguez, el Centro Democrático, el linchamiento a un ciudadano por parte de unos moteros en Bogotá hacen parte de los cinco temas de la semana del podcast La Lupa Confidencial.
De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero
La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones
Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la…
Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo
El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026. La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la…
Efraín Cepeda y Nadia Blel profundizan sus diferencias
El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la…
Hombres armados atacaron al senador Temístocles Ortega
El senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega, fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba en su vehículo por la vía Panamericana en el centro del Cauca, a 20 minutos de Popayán. A través de su cuenta en la red social X, el senador…