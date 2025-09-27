Confidencial Noticias
Ejército rescata a dos menores de edad reclutados por el ELN
En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado…
Pacto Histórico se queda con las precandidaturas de Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho
Tras la orden directa del presidente Gustavo Petro para que el Pacto Histórico participe en las consultas del mes de octubre para escoger candidatura única a la presidencia de la república, la coalición petrista tomó la decisión de mantener las aspiraciones…
Gustavo Bolívar abandona la consulta del Pacto Histórico
El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excongresista, Gustavo Bolívar, retiró su precandidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo al senador Iván Cepeda. La presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la…
«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre
El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y…