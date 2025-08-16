Ir al contenido principal

Gobierno pedirá a Nicaragua el envío a Colombia de Carlos Ramón González

Confidencial Noticias
El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la solicitud que hará su Gobierno a Nicaragua para que retorne a Colombia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El primer mandatario hizo este anuncio a través de su cuenta de X, luego de que…
Carlos Ramón González se fuga de Colombia y obtiene residencia en Nicaragua

Confidencial Noticias
Hoy se supo que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra exiliado en Nicaragua. De acuerdo con Noticias RCN, el trabajo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para regularizar su estatus…
Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

Confidencial Noticias
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino

Confidencial Noticias
La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al…
David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico

Confidencial Noticias
De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto…
