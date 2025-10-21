Confidencial Noticias
El exministro y precandidato presencial, Jairo Clopatofsky, expresó su molestia con la presencia del exministro Mauricio Lizcano en la coalición ALMA.
Revocan la condena a Álvaro Uribe Vélez
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera…
Según Petro, «el TLC con EEUU está suspendido de facto»
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes que el Tratado de Libre Comercio firmado por su país y Estados Unidos que entró en vigor en 2012 está «suspendido de facto» desde la imposición de aranceles del 10 por ciento por parte de…
Sigue la incertidumbre en el Pacto Histórico
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió celeridad al Consejo Nacional Electoral (CNE) y una pronta definición sobre el trámite de la personería jurídica para el Pacto Histórico, con el fin de que haya claridad en la realización de la…
Roy Barreras presenta su candidatura a la presidencia
El exsenador y exembajador, Roy Barreras, anunció de manera oficial su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento, La Fuerza de la Paz. Roy Barreras confirma además su intención de participar en la consulta de marzo del Frente…
Corte Constitucional ordena a Gustavo Petro retractarse por la frase «muñecas de la mafia»
La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de su afirmación de «muñecas de la mafia», cuando en una de sus declaraciones hizo referencia a las periodistas en Colombia. «Esos jóvenes fueron llevados a las cárceles por miles, los…