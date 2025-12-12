Confidencial Noticias
El exrepresentante a la cámara por Bogotá, Mauricio Toro, en entrevista para Confidencial Noticias, recordó todo el trabajo que desde la Corporación hicieron los 18 congresistas de la capital del país, y eleva fuertes críticas a la actual por su poca gestión en favor de la ciudad.
Nota recomendada: Cosas de la Política: Miguel Polo Polo, el show continúa
PORTADA
Resurrección de la Mesada 14 para los docentes avanza a su segunda vuelta legislativa
La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros…
Carlos Carrillo asegura que detrás de los señalamientos de Angie Rodríguez, está Armando Benedetti
El actual director de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos que hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, quien aseguró que existían…
Iván Cepeda revela sus prioridades de campaña
En medio de la contienda electoral que se cierne sobre Colombia para el 2026. Unas elecciones en las que la izquierda medirá su fuerza y verá si los cuatro años del primer gobierno progresista, en cabeza del presidente Gustavo Petro, le alcanzará para seguir…
«El Frente Amplio debe tener una perspectiva más allá de un gobierno»: Clara López
La precandidata y senadora Clara López explica, en entrevista para Confidencial Noticias, los puntos que considera deben hacer parte de un acuerdo entre los políticos que participen en la consulta del Frente Amplio. El candidato Juan Fernando Cristo dijo…
Donald Trump lanza nueva advertencia a Gustavo Petro
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los…