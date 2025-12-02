Ir al contenido principal

Lucho Garzón regresa a la política

El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, regresa a la política electoral para encabezar la lista a Senado de la coalición En Marcha y la Alianza Verde. Garzón llega a la coalición, propuesto por el exministro y candidato presidencial, Juan Fernando…
Según Armando Benedetti, habría irregularidades en el fallo del CNE contra el Pacto Histórico

Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que existen irregularidades en el fallo del Consejo Nacional Electoral – CNE, en contra del Pacto Histórico. Benedettí señaló que uno de los magistrados del CNE se habría ausentado de la sala…
Fiscalía solicita la captura de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento domiciliaria para los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del…
Centro Democrático retira a Miguel Uribe Londoño de su proceso interno para escoger candidato presidencial

El Centro Democrático anunció a través de un comunicado que Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, la expulsión de la consulta para escoger un candidato que a nombre del partido busque la presidencia de la república. De acuerdo con…
Mauricio Gómez Amín adhiere a la candidatura de Abelardo de la Espriella

El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, anunció el retiro de su candidatura presidencial y su respaldo a la aspiración del abogado Abelardo de la Espriella. “Junto a mi familia he tomado una decisión fundamental por la unidad: anuncio mi…
